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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Объявлен тендер на камеры видеонаблюдения для школ Бишкека

Тендер на приобретение камер видеонаблюдения для школ Бишкека уже объявили. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного городского кенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, летом систему видеонаблюдения установят в школах, присоединенных к городу в рамках административно-территориальной реформы.

«Мы объездили абсолютно все школы в столице и зафиксировали, где необходимо дополнительно установить оборудование в местах массового скопления детей или где камеры вышли из строя. Подготовили смету, горкенеш поддержал», — сказала Виктория Мозгачева.

Как сообщил портал госзакупок, столичный департамент образования 17 июня объявил тендер на приобретение услуги по оснащению камерами наружного видеонаблюдения с опознаванием лиц для школ Бишкека. Планируется выделить почти 24,6 миллиона сомов.

Предложения поставщиков принимают до 2 июля.

Ранее отмечалось, что в 2025 году в бюджете предусмотрено 46 миллионов сомов для установки камер видеонаблюдения в городских школах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333471/
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