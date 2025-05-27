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Общество

На видеокамеры для школ Бишкека выделили 46 миллионов сомов

В 2025 году в бюджете предусмотрено 46 миллионов сомов для установки камер видеонаблюдения в столичных школах. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, по поручению мэра была создана межведомственная комиссия, которая объездила все столичные школы, осмотрела камеры и составила список школ, где оборудование вышло из строя или есть необходимость установки.

«За лето полностью обновим и установим видеокамеры во всех общеобразовательных учреждения там, где они необходимы», — сказала Виктория Мозгачева.

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Она отметила, что возникает вопрос по туалетам и раздевалкам в спортивных залах. «Часть родителей просит установить камеры: в раздевалках, бывает, происходят ЧП, вещи пропадают, разборки происходят. Но другая часть родителей против, поскольку дети там раздеваются. По всем нормативам, камеры в туалетах и раздевалках не ставятся», — пояснила вице-мэр.

Один из депутатов предложил принять проект постановления для повышения ответственности руководства школ, чтобы в случае ЧП они не говорили, что камеры не работали или не было электричества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330563/
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