УОБДД Чуйской области предупредило водителей необычным автопробегом

В Чуйской области сотрудники дорожной милиции организовали специальные пробеги, в которых использовали автомобили, побывавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности дорожного движения региона.

Цель акции — напомнить водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и повысить внимание на дорогах.

Машины с наглядными предупреждениями проехали по районам области, показывая последствия несоблюдения ПДД.

УОБДД вновь призывает всех участников движения быть внимательными и ответственными на дорогах.