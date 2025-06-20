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Общество

УОБДД Чуйской области предупредило водителей необычным автопробегом

В Чуйской области сотрудники дорожной милиции организовали специальные пробеги, в которых использовали автомобили, побывавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности дорожного движения региона.

Цель акции — напомнить водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и повысить внимание на дорогах.

Машины с наглядными предупреждениями проехали по районам области, показывая последствия несоблюдения ПДД.

УОБДД вновь призывает всех участников движения быть внимательными и ответственными на дорогах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333458/
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