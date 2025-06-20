Укус каракурта. Главные признаки отравления назвали медики

При укусе каракурта человек испытывает резкую жгучую боль, которая через 15-30 минут распространяется по всему телу. Пострадавшие жалуются на невыносимую боль в животе, пояснице и груди, сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья (БЦУЗ).

По его данным, самки каракурта окрашены в черный бархатный цвет и достигают 12-15 миллиметров. На их брюшке имеются красные пятна, которые со временем могут исчезнуть. Самки представляют опасность для людей и животных, так как обладают ядовитым укусом.

Общие признаки отравления: затрудненное дыхание;

учащенное сердцебиение;

головокружение;

головная боль;

дрожь;

рвота;

бледность или покраснение лица;

потливость;

ощущение тяжести в груди и области желудка;

выпученные глаза и расширенные зрачки.

Также характерны бронхоспазм, задержка мочеиспускания и боли в животе. Позже у пострадавшего может наблюдаться слабый пульс, сильная боль мешает спать. На поздних стадиях отравления психомоторное возбуждение сменяется глубокой депрессией и потерей сознания. Симптомы сохраняются от 24 до 48 часов, в тяжелых случаях — несколько дней.

Полное выздоровление возможно через две-три недели, однако слабость может сохраняться более месяца. В отдельных случаях, если не оказана медицинская помощь, возможен летальный исход через один-два дня после укуса.

Что делать: Немедленно вызвать скорую помощь.

По возможности поймать паука, чтобы определить его вид.

На первом этапе промыть место укуса водой с мылом, затем обработать слабым раствором перманганата калия, перекисью водорода или этиловым спиртом. После этого следует охладить место укуса — это замедлит всасывание яда, если сделать в течение 30 минут. Подойдут холодный компресс, лед или металлические предметы. Также желательно зафиксировать укушенную конечность, чтобы замедлить распространение яда.

Уточняется, что каракурт обитает на лугах, в пустырях, по берегам арыков и на склонах ущелий. В последнее время жители Бишкека и пригородных поселков все чаще встречают этих пауков на своих участках.

В связи с этим БЦУЗ призывает к особой осторожности: всегда смотреть под ноги, избегать пикников и прогулок в высокой траве, присматривать за детьми и не отпускать домашних животных без присмотра.

Ранее в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи поступил подросток, пострадавший от укуса каракурта.