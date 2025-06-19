Рейды по рынкам Бишкека продолжаются. На очереди «Мадина»

В рамках поручения мэра Бишкека прошли рейдовые мероприятия на рынке «Мадина» по вопросам благоустройства и приведения его в соответствие с санитарными и противопожарными нормами. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, заместитель мэра Рамиз Алиев обозначил важность ведения деятельности хозяйствующими субъектами на законных основаниях.

«Выявлен ряд нарушений в точках общественного питания. ЦГСЭН Бишкека поручено провести рейдовые мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Муниципальной инспекции поставлена задача ежедневно проводить рейдовые мероприятия по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм, принять соответствующие меры», — говорится в сообщении.

В свою очередь, торговцы рынка предложили проводить санитарный день — каждый понедельник. По итогам инспекции соответствующим городским службам дан ряд поручений по наведению порядка на территории рынка.

Напомним, 13 июня мэр столицы лично проинспектировал рынок «Кудайберген» и нашел ряд нарушений.