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Общество

Рейды по рынкам Бишкека продолжаются. На очереди «Мадина»

В рамках поручения мэра Бишкека прошли рейдовые мероприятия на рынке «Мадина» по вопросам благоустройства и приведения его в соответствие с санитарными и противопожарными нормами. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, заместитель мэра Рамиз Алиев обозначил важность ведения деятельности хозяйствующими субъектами на законных основаниях.

«Выявлен ряд нарушений в точках общественного питания. ЦГСЭН Бишкека поручено провести рейдовые мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Муниципальной инспекции поставлена задача ежедневно проводить рейдовые мероприятия по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм, принять соответствующие меры», — говорится в сообщении.

В свою очередь, торговцы рынка предложили проводить санитарный день — каждый понедельник. По итогам инспекции соответствующим городским службам дан ряд поручений по наведению порядка на территории рынка.

Напомним, 13 июня мэр столицы лично проинспектировал рынок «Кудайберген» и нашел ряд нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333395/
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