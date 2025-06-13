Мэр Бишкека проинспектировал рынок «Кудайберген» и выявил ряд нарушений

Во время проверки пожарной безопасности на рынке «Кудайберген» ни одна машина МЧС КР не смогла проехать на его территорию. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что вход был искусственно заблокирован.

Сегодня мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел обход территории, прилегающей к рынку «Кудайберген.

В результате рейда выявили нарушения:

использования земельного участка не по целевому назначению;

вместо строительства многоярусной парковки участок использовался под разбор машин;

обнаружены машины, годами простаивающие на улице Патриса Лумумбы;

вырублены зеленые насаждения для последующий застройки.

Айбек Джунушалиев поручил принять меры в отношении владельцев объектов, нарушающих условия договора аренды, ликвидировать стихийную торговлю и демонтировать объекты, выступающие на муниципальную территорию.

Кроме того, городским службам поручили строительство сквера, длиной 2 километра от улицы Патриса Лумумбы до улицы Нарвской. Будущая зона отдыха будет включать внутреннюю дорогу, систему автополива, озеленение и благоустройство территории.