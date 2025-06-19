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Общество

Нештатные ситуации на ТЭЦ Бишкека прорабатывают регулярно

На МП «Бишкек ТЭЦ» прорабатывают нештатные ситуации раз в квартал. Об этом в прямом эфире сообщил главный инженер муниципального предприятия Искандер Кокомбаев.

По его словам, в таких учебных тренировках задействуют все цеха. Они отрабатывают алгоритм действий на случай возможного отключения различного оборудования, выхода из строя котлов и так далее.

«Наши сотрудники опытные, четко выполняют свои обязанности. Город большой, мы несем ответственность за электричество и горячую воду. Когда оборудование выходит из строя, мы в течение 24 часов пытаемся возобновить его работу», — сказал Искандер Кокомбаев.

Он отметил, что в настоящее время идет активная подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду, девять котлов вывели в ремонт, все запчасти доставили, подрядчики работают. В работе на данный момент находится два котла, зимой обычно работают 10-12.

Накануне из-за блэкаута в Бишкеке мэрия сообщала о возможном снижении температуры горячей воды.

На текущий момент энергосистема функционирует в обычном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333344/
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