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Общество

Блэкаут в Бишкеке. Энергетики объяснили причины спустя сутки

18 и 19 июня в отдельных районах Бишкека и Чуйской области зафиксированы кратковременные отключения электроэнергии. Причиной стали плановые ремонтные работы в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе НЭСК.

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Во время технических мероприятий на некоторых линиях электропередачи возникла временная недостаточная пропускная способность, что и вызвало локальные сбои в электроснабжении.

По предварительным данным, нештатная ситуация связана с отключением высоковольтной линии ВЛ-220 «Кара-Балта — Главная». Несмотря на инцидент, все системы защиты сработали в штатном режиме — серьезных происшествий, таких как возгорания или повреждения оборудования, не зафиксировано.

Энергетики оперативно приступили к устранению последствий. Подключение потребителей началось уже через несколько минут после сбоев. На текущий момент энергосистема функционирует в обычном режиме.

Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг и уверяют, что принимают все необходимые меры для предотвращения повторных отключений и обеспечения стабильного электроснабжения в регионе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333333/
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