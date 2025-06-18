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Общество

Блэкаут в Бишкеке. Возможно значительное снижение температуры горячей воды

В Бишкеке возможно временное снижение температуры горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

В связи с возникшей нештатной ситуацией в сети ОАО «НЭСК» специалисты муниципальных предприятий «Бишкек ТЭЦ» и «Бишкектеплосеть» проводят восстановительные работы по нормализации теплофикационного режима.

В мэрии отметили, что поднимают нагрузку на ТЭЦ города, а также восстанавливают гидравлический режим теплосетей. Процесс набора мощности требует времени, поэтому временно возможно значительное снижение температуры горячей воды у потребителей в течение суток.

Власти столицы просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Все силы задействованы для скорейшей стабилизации горячего водоснабжения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333186/
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