Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, несколько фильмов ужасов и мультфильм о мальчике с богатой фантазией.

1 «Жубайым» (комедия) «Жубайым» (комедия)

Улук решает развестись с женой Элизой после двух месяцев брака. Увидев это, его родители решают устроить ему урок — и инсценируют собственный развод. Все идет по плану, пока шутка не становится слишком реальной. Семейная комедия о том, как легко сыграть в развод — и как сложно вернуть любовь.

2 «Элио» (мультфильм) «Элио» (мультфильм)

11-летний Элио, неудачник с богатой фантазией, случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далеких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению, Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьезных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

3 «Магия четырех стихий» (семейный) «Магия четырех стихий» (семейный)

Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии огня. Вместе со своим верным помощником огненным лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии воды, земли и воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир.

4 «Синистер. Из тьмы» (ужасы) «Синистер. Из тьмы» (ужасы)

В природном заповеднике Швеции пропадает женщина, и смотрительница Ангелика обращается за помощью к своему бывшему парню Виктору, который работает кинологом. Исследуя пещеры, они сталкиваются с мстительным духом.

5 «28 лет спустя» (ужасы) «28 лет спустя» (ужасы)

28 лет в Великобритании бушует вирус, превращающий зараженных в агрессивных плотоядных тварей. В этом ужасном мире маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы.

6 «Кровавый урожай» (ужасы) «Кровавый урожай» (ужасы)

Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. Вскоре ужасающий клоун Френдо — некогда невинный талисман городка — начинает убивать одноклассников Куинн.