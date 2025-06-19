20:57
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, несколько фильмов ужасов и мультфильм о мальчике с богатой фантазией.

1
«Жубайым» (комедия)

Улук решает развестись с женой Элизой после двух месяцев брака. Увидев это, его родители решают устроить ему урок — и инсценируют собственный развод. Все идет по плану, пока шутка не становится слишком реальной. Семейная комедия о том, как легко сыграть в развод — и как сложно вернуть любовь.

2
«Элио» (мультфильм)

11-летний Элио, неудачник с богатой фантазией, случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далеких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению, Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьезных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

3
«Магия четырех стихий» (семейный)

Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии огня. Вместе со своим верным помощником огненным лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии воды, земли и воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир.

4
«Синистер. Из тьмы» (ужасы)

В природном заповеднике Швеции пропадает женщина, и смотрительница Ангелика обращается за помощью к своему бывшему парню Виктору, который работает кинологом. Исследуя пещеры, они сталкиваются с мстительным духом.

5
«28 лет спустя» (ужасы)

28 лет в Великобритании бушует вирус, превращающий зараженных в агрессивных плотоядных тварей. В этом ужасном мире маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы.

6
«Кровавый урожай» (ужасы)

Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. Вскоре ужасающий клоун Френдо — некогда невинный талисман городка — начинает убивать одноклассников Куинн.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333222/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Жубайым»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат выходит кыргызская комедийная мелодрама «Когда выйдешь замуж?»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская мелодрама «Сагынам»
Фильм из Кыргызстана покажут на Шанхайском международном кинофестивале
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Правильный имидж. В КР сняли фильм о работе милиции «102»
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Бизнес
&laquo;Бакай Иншуренс&raquo;&nbsp;&mdash; страховая компания Bakai Bank «Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
MMarket и&nbsp;MBANK запускают рассрочку до&nbsp;12&nbsp;месяцев&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;онлайн MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
Лето с&nbsp;Honor и&nbsp;O!Store: кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов + фирменные подарки Лето с Honor и O!Store: кешбэк 1 тысяча 500 сомов + фирменные подарки
Связь без границ: MEGA делает 4G&nbsp;еще доступнее для жителей всех регионов Связь без границ: MEGA делает 4G еще доступнее для жителей всех регионов
19 июня, четверг
20:48
Кыргызстан запускает новый инструмент для устойчивых инвестиций Кыргызстан запускает новый инструмент для устойчивых ин...
20:31
Борец из Кыргызстана Асан Жанышов стал чемпионом Азии (U-23)
20:29
Бишкекчане возмущены вырубкой деревьев у бывшего детсада в центре города
20:28
Массовые отравления. Медики советуют воздержаться от употребления фаст-фуда
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке