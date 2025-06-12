20:49
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, фильм со звездным трио, а также испанскую романтическую мелодраму.

1
«Качан турмушка чыгасын» (комедия)

Айпери — медсестра в авиаотряде. Чтобы ее младшая сестра Айдай могла выйти замуж (по семейным традициям — только после старшей), Айпери срочно ищет «жениха». В это же время пилоту Асману для допуска к полетам нужна медсправка. Их «взаимовыгодная сделка» перерастает в нечто большее и неожиданно меняет судьбы обоих.

2
«Притворись моим мужем» (комедия)

Виктория — успешная бизнес-леди, в ее строго распланированной жизни нет места хаосу, и тем более мужчинам. Она упорно идет к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнает, что ее арабские партнеры работают только с семейными людьми. Виктория не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа.

3
«Астрал. Остров проклятых» (ужасы)

Несколько молодых людей во время прогулки на яхте попадают на неизвестный остров. Выясняется, что раньше здесь находилась психиатрическая больница. Проклятые души ее пациентов, одержимые могущественным злом, заперты на острове и пытаются его покинуть.

4
«Материалистка» (мелодрама)

Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.

5
«Память сердец» (мелодрама)

Талантливый ювелир Хуан Пабло отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но что-то не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же спустя несколько лет Хуан делает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332380/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
В прокат выходит кыргызская комедийная мелодрама «Когда выйдешь замуж?»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская мелодрама «Сагынам»
Фильм из Кыргызстана покажут на Шанхайском международном кинофестивале
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Правильный имидж. В КР сняли фильм о работе милиции «102»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат выходит кыргызская комедия «Мамаша»
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Бизнес
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от&nbsp;MEGA Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от MEGA
12 июня, четверг
20:45
В доме на улице Исакеева в Бишкеке до сих пор не дали горячую воду В доме на улице Исакеева в Бишкеке до сих пор не дали г...
20:20
Глава OpenAI о ChatGPT: Он станет дешевле лампочки, исчезнут целые профессии
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:54
Садыр Жапаров выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением лайнера
19:44
Кыргызстанцев среди пострадавших на земле после падения лайнера Air India нет