Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, фильм со звездным трио, а также испанскую романтическую мелодраму.

1 «Качан турмушка чыгасын» (комедия) «Качан турмушка чыгасын» (комедия)

Айпери — медсестра в авиаотряде. Чтобы ее младшая сестра Айдай могла выйти замуж (по семейным традициям — только после старшей), Айпери срочно ищет «жениха». В это же время пилоту Асману для допуска к полетам нужна медсправка. Их «взаимовыгодная сделка» перерастает в нечто большее и неожиданно меняет судьбы обоих.



2 «Притворись моим мужем» (комедия) «Притворись моим мужем» (комедия)

Виктория — успешная бизнес-леди, в ее строго распланированной жизни нет места хаосу, и тем более мужчинам. Она упорно идет к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнает, что ее арабские партнеры работают только с семейными людьми. Виктория не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа.

3 «Астрал. Остров проклятых» (ужасы) «Астрал. Остров проклятых» (ужасы)

Несколько молодых людей во время прогулки на яхте попадают на неизвестный остров. Выясняется, что раньше здесь находилась психиатрическая больница. Проклятые души ее пациентов, одержимые могущественным злом, заперты на острове и пытаются его покинуть.

4 «Материалистка» (мелодрама) «Материалистка» (мелодрама)

Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.

5 «Память сердец» (мелодрама) «Память сердец» (мелодрама)

Талантливый ювелир Хуан Пабло отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но что-то не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же спустя несколько лет Хуан делает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу.