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Общество

Битва за семейный бизнес, комедии и мелодрама. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Кадр из сериала «Позолоченный век»

На следующей неделе (16-22 июня) есть несколько премьер. Одна из самых ожидаемых — корейский сериал «Охотник со скальпелем» о серийном убийце. Кому нравятся семейные саги — «Хейвенпорт» о битве за семейный бизнес. Кроме того, есть комедийные новинки и мультфильм, а также продолжения старых сериалов.

1
«Хейвенпорт», драма, первый сезон (19 июня) 

Знаменитая на весь юг США семья, владеющая бизнесом, связанным с морепродуктами, оказывается в «опасных водах», пытаясь сохранить свою империю на плаву.

2
«Буканьерки», мелодрама, второй сезон (18 июня) 

Это история о мужчинах, наделенных властью, и женщинах, имеющих большие амбиции и финансовые возможности. Несколько веселых молодых американских девушек принимают участие в Лондонских сезонах 1870-х годов, положив начало столкновению английской и американской культуры. Вместе с ними в страну, где все привыкли следовать жестким многовековым устоям, врывается свежий ветер. Пять богатых американок выбирают в качестве опекунов именитых, но обанкротившихся англичан.

3
«Охотник со скальпелем», криминал, первый сезон (16 июня) 

Со Се Хен — гениальный судебный патологоанатом. Во время осмотра трупа она обнаруживает следы своего отца Юн Чжо Кюна, который является серийным убийцей. Она отчаянно пытается разыскать своего отца Юн Чжо Кюна вместе с Чон Чжун Хеном (Кан Хун). Он возглавляет группу по борьбе с насильственными преступлениями. 

4
«Второй брак», комедия, первый сезон (16 июня) 

Арина и Боря не скрываются друг от друга в туалете, не соревнуются, кто моет посуду чаще, и не боятся говорить о бывших. Они могут целый день валяться на диване, смотреть сериалы и считать это лучшим отдыхом. Потому что уже точно знают: счастье — это когда тебе хорошо рядом с другим человеком, а не когда ты кому-то что-то доказываешь.

5
«Позолоченный век», драма, третий сезон (20 июня) 

Действие американского драматического сериала разворачивается в девятнадцатом веке. В центре событий — юная девушка по имени Мариан Брук. Оставшись без отца, который был военнослужащим, она отправляется в Нью-Йорк, где над ней берут опеку тетушки-традиционалистки. В скором времени героиня оказывается вовлечена в жизнь состоятельных людей, которые живут с ними по соседству. Супруга железнодорожного магната изо всех сил пытается пробить себе дорогу в высшее общество.

6
«Паучок и его удивительные друзья», мультсериал, первый сезон (16 июня) 

Супергеройский мультипликационный сериал, снятый специально для детей дошкольного возраста. В основу сюжета легла линейка комиксов о школьнике Питере Паркере, который получил особенные способности в результате укуса необычного паука. Как правило, Питер работает в одиночестве: он не привык полагаться на партнеров или друзей. Однако в какой-то момент герой сталкивается с необходимостью собрать целую команду супергероев, готовых помочь ему в битве против вселенского зла. В итоге к Питеру присоединяются Призрачный паук Гвен, а также Майлз Моралез.

7
«Что-то положительное», комедия, первый сезон (16 июня) 

В центре событий оказывается старшеклассница по имени Настя, у которой установились непростые отношения с родственниками и одноклассниками. Родители девочки слишком погружены в проблемы старшей сестры Ангелины, а также заняты младшим ребенком. Молодой человек по имени Марк, к которому неравнодушна Настя, игнорирует ее, а лучшая подруга не способна понять проблемы главной героини. Настя находит утешение в сказочном нарисованном мире, который помогает ей укрыться от реальности...

8
«Любимицы Америки: Чирлидеры Dallas Cowboys», спорт, второй сезон (18 июня) 

В центре событий оказываются молодые и отчаянные девушки, которые сражаются за место в команде чирлидеров «Даллас Ковбойс». Зрители сумеют проследить путь начинающих спортсменок от кастингов и тренировок до выступлений во время сезона НФЛ. Бело-голубые костюмы со звездами, возможно, являются самой известной и узнаваемой униформой в профессиональном спорте. Привлекательные наряды группы поддержки футбольной команды «Даллас Ковбойз» стали одним из символов Америки с начала 1970-х.

9
«Кто-нибудь, покормите Фила», документальный, восьмой сезон (16 июня) 

В центре событий оказывается обаятельный, эксцентричный и вечно голодный американский продюсер Фил Розенталь, известный широкой публике как сценарист и создатель ситкома «Все любят Рэймонда». Он путешествует по миру, знакомясь с кухней и культурными обычаями Бангкока, Лиссабона, Мехико, а также других известных и менее известных городов. Фил изучает традиции, общается с местными жителями и кулинарами, пробует необычные блюда и делится своими впечатлениями со зрителями.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (9 — 15 июня), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332276/
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