Битва за семейный бизнес, комедии и мелодрама. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (16-22 июня) есть несколько премьер. Одна из самых ожидаемых — корейский сериал «Охотник со скальпелем» о серийном убийце. Кому нравятся семейные саги — «Хейвенпорт» о битве за семейный бизнес. Кроме того, есть комедийные новинки и мультфильм, а также продолжения старых сериалов.

1 «Хейвенпорт», драма, первый сезон (19 июня) «Хейвенпорт», драма, первый сезон (19 июня)

Знаменитая на весь юг США семья, владеющая бизнесом, связанным с морепродуктами, оказывается в «опасных водах», пытаясь сохранить свою империю на плаву.

2 «Буканьерки», мелодрама, второй сезон (18 июня)

3 «Охотник со скальпелем», криминал, первый сезон (16 июня)

4 «Второй брак», комедия, первый сезон (16 июня)

5 «Позолоченный век», драма, третий сезон (20 июня)

6 «Паучок и его удивительные друзья», мультсериал, первый сезон (16 июня)

7 «Что-то положительное», комедия, первый сезон (16 июня)

В центре событий оказывается старшеклассница по имени Настя, у которой установились непростые отношения с родственниками и одноклассниками. Родители девочки слишком погружены в проблемы старшей сестры Ангелины, а также заняты младшим ребенком. Молодой человек по имени Марк, к которому неравнодушна Настя, игнорирует ее, а лучшая подруга не способна понять проблемы главной героини. Настя находит утешение в сказочном нарисованном мире, который помогает ей укрыться от реальности...

8 «Любимицы Америки: Чирлидеры Dallas Cowboys», спорт, второй сезон (18 июня)

В центре событий оказываются молодые и отчаянные девушки, которые сражаются за место в команде чирлидеров «Даллас Ковбойс». Зрители сумеют проследить путь начинающих спортсменок от кастингов и тренировок до выступлений во время сезона НФЛ. Бело-голубые костюмы со звездами, возможно, являются самой известной и узнаваемой униформой в профессиональном спорте. Привлекательные наряды группы поддержки футбольной команды «Даллас Ковбойз» стали одним из символов Америки с начала 1970-х.

9 «Кто-нибудь, покормите Фила», документальный, восьмой сезон (16 июня)

В центре событий оказывается обаятельный, эксцентричный и вечно голодный американский продюсер Фил Розенталь, известный широкой публике как сценарист и создатель ситкома «Все любят Рэймонда». Он путешествует по миру, знакомясь с кухней и культурными обычаями Бангкока, Лиссабона, Мехико, а также других известных и менее известных городов. Фил изучает традиции, общается с местными жителями и кулинарами, пробует необычные блюда и делится своими впечатлениями со зрителями.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (9 — 15 июня), можно посмотреть здесь.