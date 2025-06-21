Финал «Игры в кальмара», супергерой и триллер. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (23—29 июня) сразу несколько интересных премьер и продолжения популярных сериалов. Например, наделавшая много шума «Игра в кальмара» — его создатели обещают, что это финальный сезон. Любителям супергероев предлагают новый сериал — «Железное сердце». Есть триллеры о пироманьяке и о заговорщиках, за которыми охотятся неутомимые полицейские.

1 «Игра в кальмара», мистика, третий сезон (27 июня)

Южнокорейское шоу, созданное американской корпорацией Netflix. События происходят в альтернативной вселенной, где человеческая жизнь практически теряет свою ценность. Для того чтобы заработать хоть немного денег на пропитание, некоторые смельчаки участвуют в специальных играх с крайне высокими ставками. По ходу развития событий становится известно о том, что цена проигрыша — собственная жизнь. Рискнут ли главные герои самым дорогим? Третий сезон будет прямым продолжением второго и кульминацией истории Сон Ги Хуна. Главный герой остался жив и, похоже, продолжит противостоять организаторам игр, в частности фронтмену Хван Ин Хо. Детали сюжета создатели держат в тайне.

2 «Железное сердце», фантастика, первый сезон (24 июня) «Железное сердце», фантастика, первый сезон (24 июня)

3 «Обратный отсчет, триллер, первый сезон (25 июня)

Сериал основывается на комиксах Marvel под названием Ironheart. В центре событий — 15-летняя девочка Рири Уильямс, которая, несмотря на юные годы, поступила в технологический вуз Массачусетса и взялась продолжать дело Старка. Она является первоклассным инженером. Девочка-вундеркинд создала собственную версию брони Железного человека. Ей удалось встроить в него искусственный интеллект, который общается голосом Тони Старка.

4 «Дым», криминал, первый сезон (27 июня)

Лос-анджелесский полицейский становится частью тайной спецгруппы, чтобы разобраться в странном деле об убийстве. Однако в ходе расследования он выходит на след мрачного заговора, угрожающего жизням миллионов. Теперь команде предстоит сплотиться, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу и спасти город.

5 «Медведь», драма, четвертый сезон (25 июня)

Сериал вдохновлен историей калифорнийского поджигателя Джона Леонарда Орра и подкастом «Поджигатель», расскажет об охоте, которую за двумя серийными поджигателями ведут детектив Мишель Колдерон и загадочный следователь по поджогам Дэйв Гудсен.

6 «Кен-у и фея», фэнтези, первый сезон (23 июня)

В центре событий оказывается Карми, молодой шеф-повар, которые первоклассно готовит блюда высокой кухни. Однажды он отправляется домой в родной Чикаго, чтобы управлять семейным бизнесом. У его родственников было небольшое заведение, торгующее сэндвичами. Небольшая забегаловка разительно отличается от модных богатых ресторанов, в которых довелось работать Карми. Главный герой решает преобразить закусочную. Он хочет, чтобы бизнес его семьи процветал. Карми с энтузиазмом принимается за дело.

Фэнтезийная корейская мелодрама, рассказывающая о первой любви молодой шаманки и школьника-неудачника. Пак Сон-а — старшеклассница, которая тщательно скрывает личную жизнь от окружающих. Она — шаманка и уже пять лет ведет двойную жизнь. Днем Пак — прилежная ученица, а ночью она превращается в ту, которая выполняет волю богов. Пэ Ген-у — ученик старшей школы, который притягивает неудачи не только к себе, но и ко всем окружающим. Этот молодой парень не верит в существование богов и высших сил. Но после случайного знакомства с Сон-а его жизнь начинает налаживаться.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (16—22 июня), можно посмотреть здесь.