Финал «Игры в кальмара», супергерой и триллер. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (23—29 июня) сразу несколько интересных премьер и продолжения популярных сериалов. Например, наделавшая много шума «Игра в кальмара» — его создатели обещают, что это финальный сезон. Любителям супергероев предлагают новый сериал — «Железное сердце». Есть триллеры о пироманьяке и о заговорщиках, за которыми охотятся неутомимые полицейские.
Южнокорейское шоу, созданное американской корпорацией Netflix. События происходят в альтернативной вселенной, где человеческая жизнь практически теряет свою ценность. Для того чтобы заработать хоть немного денег на пропитание, некоторые смельчаки участвуют в специальных играх с крайне высокими ставками. По ходу развития событий становится известно о том, что цена проигрыша — собственная жизнь. Рискнут ли главные герои самым дорогим? Третий сезон будет прямым продолжением второго и кульминацией истории Сон Ги Хуна. Главный герой остался жив и, похоже, продолжит противостоять организаторам игр, в частности фронтмену Хван Ин Хо. Детали сюжета создатели держат в тайне.
Сериал вдохновлен историей калифорнийского поджигателя Джона Леонарда Орра и подкастом «Поджигатель», расскажет об охоте, которую за двумя серийными поджигателями ведут детектив Мишель Колдерон и загадочный следователь по поджогам Дэйв Гудсен.
Фэнтезийная корейская мелодрама, рассказывающая о первой любви молодой шаманки и школьника-неудачника. Пак Сон-а — старшеклассница, которая тщательно скрывает личную жизнь от окружающих. Она — шаманка и уже пять лет ведет двойную жизнь. Днем Пак — прилежная ученица, а ночью она превращается в ту, которая выполняет волю богов. Пэ Ген-у — ученик старшей школы, который притягивает неудачи не только к себе, но и ко всем окружающим. Этот молодой парень не верит в существование богов и высших сил. Но после случайного знакомства с Сон-а его жизнь начинает налаживаться.
Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (16—22 июня), можно посмотреть здесь.