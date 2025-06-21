13:17
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Финал «Игры в кальмара», супергерой и триллер. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Кадр из сериала «Игра в кальмара»

На следующей неделе (23—29 июня) сразу несколько интересных премьер и продолжения популярных сериалов. Например, наделавшая много шума «Игра в кальмара» — его создатели обещают, что это финальный сезон. Любителям супергероев предлагают новый сериал — «Железное сердце». Есть триллеры о пироманьяке и о заговорщиках, за которыми охотятся неутомимые полицейские.

1
«Игра в кальмара», мистика, третий сезон (27 июня)

Южнокорейское шоу, созданное американской корпорацией Netflix. События происходят в альтернативной вселенной, где человеческая жизнь практически теряет свою ценность. Для того чтобы заработать хоть немного денег на пропитание, некоторые смельчаки участвуют в специальных играх с крайне высокими ставками. По ходу развития событий становится известно о том, что цена проигрыша — собственная жизнь. Рискнут ли главные герои самым дорогим? Третий сезон будет прямым продолжением второго и кульминацией истории Сон Ги Хуна. Главный герой остался жив и, похоже, продолжит противостоять организаторам игр, в частности фронтмену Хван Ин Хо. Детали сюжета создатели держат в тайне.

2
«Железное сердце», фантастика, первый сезон (24 июня) 

Сериал основывается на комиксах Marvel под названием Ironheart. В центре событий — 15-летняя девочка Рири Уильямс, которая, несмотря на юные годы, поступила в технологический вуз Массачусетса и взялась продолжать дело Старка. Она является первоклассным инженером. Девочка-вундеркинд создала собственную версию брони Железного человека. Ей удалось встроить в него искусственный интеллект, который общается голосом Тони Старка.

3
«Обратный отсчет, триллер, первый сезон (25 июня) 

Лос-анджелесский полицейский становится частью тайной спецгруппы, чтобы разобраться в странном деле об убийстве. Однако в ходе расследования он выходит на след мрачного заговора, угрожающего жизням миллионов. Теперь команде предстоит сплотиться, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу и спасти город.

4
«Дым», криминал, первый сезон (27 июня) 

Сериал вдохновлен историей калифорнийского поджигателя Джона Леонарда Орра и подкастом «Поджигатель», расскажет об охоте, которую за двумя серийными поджигателями ведут детектив Мишель Колдерон и загадочный следователь по поджогам Дэйв Гудсен.

5
«Медведь», драма, четвертый сезон (25 июня) 

В центре событий оказывается Карми, молодой шеф-повар, которые первоклассно готовит блюда высокой кухни. Однажды он отправляется домой в родной Чикаго, чтобы управлять семейным бизнесом. У его родственников было небольшое заведение, торгующее сэндвичами. Небольшая забегаловка разительно отличается от модных богатых ресторанов, в которых довелось работать Карми. Главный герой решает преобразить закусочную. Он хочет, чтобы бизнес его семьи процветал. Карми с энтузиазмом принимается за дело.

6
«Кен-у и фея», фэнтези, первый сезон (23 июня) 

Фэнтезийная корейская мелодрама, рассказывающая о первой любви молодой шаманки и школьника-неудачника. Пак Сон-а — старшеклассница, которая тщательно скрывает личную жизнь от окружающих. Она — шаманка и уже пять лет ведет двойную жизнь. Днем Пак — прилежная ученица, а ночью она превращается в ту, которая выполняет волю богов. Пэ Ген-у — ученик старшей школы, который притягивает неудачи не только к себе, но и ко всем окружающим. Этот молодой парень не верит в существование богов и высших сил. Но после случайного знакомства с Сон-а его жизнь начинает налаживаться.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (16—22 июня), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332983/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Арнольд Шварценеггер, боевики и дорамы. Что смотреть на следующей неделе
Криминальные драмы, комедии и мультсериал. Что посмотреть на следующей неделе
В погоне за маньяком, драмы и комедии. Что посмотреть на следующей неделе
Мистика, триллер и мультсериалы. Что посмотреть на следующей неделе
«Любовь. Смерть. Роботы», триллеры и комедии. Что посмотреть на следующей неделе
«Мыслить как преступник», комедия и дорама. Что посмотреть на следующей неделе
Новое дело «Мосгаз», мультсериал и комедии. Что смотреть на следующей неделе
Юра Борисов, «Звездные войны» и мультсериал. Что смотреть на следующей неделе
Сериал о Шерлоке, драмы и российская комедия. Что смотреть на следующей неделе
Финал «Рассказа служанки», фантастика и драма. Что смотреть на следующей неделе
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на&nbsp;19-22 июня Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на 19-22 июня
Бизнес
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
В&nbsp;Центральной Азии появился первый суперкомпьютер В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
21 июня, суббота
13:06
Машину для перевозки спецконтингента покупает ГСИН Машину для перевозки спецконтингента покупает ГСИН
12:43
Миграция. В КР за оставление детей без назначения опекуна намерены штрафовать
12:22
Почти 18 миллионов сомов потратят на ремонт улицы Бакыт в Бишкеке
12:08
При отсутствии дипотношений. Пашинян и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле
12:00
Финал «Игры в кальмара», супергерой и триллер. Что смотреть на следующей неделе