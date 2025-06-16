Фото 24.kg. Рейтинг городов Кыргызстана: где лучше всего жить?

Инфраструктура меняется, бюджеты растут. Но если в одних городах Кыргызстана жить становится действительно комфортнее и спокойнее, то в других проблемы накапливаются годами. Куда власти инвестируют больше? Где чище воздух, ниже стоимость аренды и школы находятся ближе к дому?

Редакция 24.kg составила рейтинг городов страны по качеству жизни. В нем все областные центры и крупные региональные узлы. Для честного и объективного рейтинга взяли официальные показатели Индекса человеческого развития (HDI), отражающие уровень доходов, образования и здоровья в регионах. Эти данные публикует ООН и аналитики Global Data Lab.

Также учитывали средние расходы на жизнь и качество городской среды — данные взяли с международного ресурса LivingCost.org (2025). Кроме цифр, брали во внимание экспертные оценки — транспорт, экологию, культурную значимость.

Оценивали по трем направлениям:

HDI (индекс человеческого развития, ООН, Global Data Lab) — показатель благосостояния и качества жизни на региональном уровне.

Livability / расходы на жизнь (LivingCost.org, 2025) — сколько денег уходит на жилье, коммунальные услуги и повседневные нужды.

Инфраструктурные инвестиции — сколько выделяют региональным городам из государственного бюджета и как это меняет облик улиц, больниц, школ.

Итог — рейтинг из 11 городов, включая все областные центры и ключевые города Иссык-Кульской, Чуйской и южной зон.

Топ-11 городов Кыргызстана: кто впереди?

1 Бишкек — столица с большой буквы, здесь все есть: университеты, больницы, бизнес и культура. HDI — 0.738, расходы — около $713 в месяц. Минус — зимняя грязь и смог. Но для многих — это город возможностей.

2 Кант — спокойный городок рядом с Бишкеком, HDI 0.708, жилье дешевле, да и инфраструктура неплоха. Идеальный вариант для тех, кто хочет жить близко к столице, но подальше от суеты.

3 Токмак — тоже в Чуйской области, HDI 0.708, средние расходы чуть ниже, $667. Хороший уровень развития и транспортная доступность.

4 Каракол — ворота к красотам Иссык-Куля, HDI 0.701. Здесь меньше городская суета, но много туристов и свежий воздух.

5 Балыкчи — порт и транспортный узел на озере Иссык-Куль, HDI 0.701, расходы около $620. Важный региональный центр.

6 Ош — второй по численности город, HDI 0.679, средние расходы $477. Исторический центр юга с богатой культурой, но еще с вызовами по развитию.

7 Нарын — горный город с чистым воздухом, HDI 0.683, расходы $637. Много студентов и спокойная атмосфера.

8 Чолпон-Ата — еще один курорт на Иссык-Куле, HDI 0.701, расходы $652. Туристический город с хорошей инфраструктурой.

9 Джалал-Абад — минеральные источники и санатории, HDI 0.677, расходы $538. Отличное место для отдыха и лечения.

10 Талас — тихий областной центр, HDI 0.678, расходы $623. Экологично и спокойно.

11 Баткен — южный город с HDI 0.681, развивается, но инфраструктура пока отстает. Недостаточно данных о расходах, но потенциал есть.

Мнения местных жителей

Бишкек:

«Город возможностей, но и проблем хватает. Зимой воздух — просто ужас. Аренда жилья дорогая, особенно для студентов», — делится мнением местная жительница на форуме Reddit.

Ош:

«Здесь спокойно, люди добрые, но с работой туго. Молодежи не хватает перспектив», — отмечает житель города на форуме Reddit.

Нарын:

«Чистый воздух, красивые горы, но с работой сложно. Местные говорят, что жизнь здесь размеренная и спокойная», — сообщает местный житель на форуме Reddit.

В последние годы власти Кыргызстана уделяют значительное внимание развитию инфраструктуры городов. Согласно данным Министерства финансов, в 2024 году десяти городам было выделено 4,6 миллиарда сомов из республиканского бюджета на развитие городской инфраструктуры.

Среди них:

Токмак и Кара-Балта — по 1 миллиарду сомов каждый.

Джалал-Абад — 1,091 миллиарда сомов.

Каракол — 740,8 миллиона сомов.

Балыкчи — 300 миллионов сомов.

Талас — 300 миллионов сомов.

Токтогул — 50 миллионов сомов.

Кара-Куль — 20 миллионов сомов.

Кербен — 40 миллионов сомов.

Таш-Кумыр — 100 миллионов сомов.

Эти средства направлены на улучшение городской инфраструктуры, включая ремонт дорог, строительство социальных объектов и модернизацию коммунальных систем.

Рейтинг показывает: разрыв между регионами остается заметным, но при этом есть города, которые быстро догоняют столицу — благодаря инвестициям, географии или инициативам местных властей. Не всегда «центр» значит лучше. Иногда — тише, дешевле и спокойнее.

С 2023 года из республиканского бюджета на развитие инфраструктуры городов уже выделяются миллиарды сомов. Это дороги, школы, освещение и водоснабжение.

Но как именно распределяют эти средства — вопрос не только планирования, но и политической воли.

Каждый город со своим ритмом, своими проблемами и возможностями. Этот рейтинг не финальный вердикт, а отправная точка. Он поможет сравнить, где жить проще, а где только обещают перемены.