Рейтинг городов Кыргызстана: где лучше всего жить?

Инфраструктура меняется, бюджеты растут. Но если в одних городах Кыргызстана жить становится действительно комфортнее и спокойнее, то в других проблемы накапливаются годами. Куда власти инвестируют больше? Где чище воздух, ниже стоимость аренды и школы находятся ближе к дому?
Редакция 24.kg составила рейтинг городов страны по качеству жизни. В нем все областные центры и крупные региональные узлы. Для честного и объективного рейтинга взяли официальные показатели Индекса человеческого развития (HDI), отражающие уровень доходов, образования и здоровья в регионах. Эти данные публикует ООН и аналитики Global Data Lab.
Также учитывали средние расходы на жизнь и качество городской среды — данные взяли с международного ресурса LivingCost.org (2025). Кроме цифр, брали во внимание экспертные оценки — транспорт, экологию, культурную значимость.
Оценивали по трем направлениям:
- HDI (индекс человеческого развития, ООН, Global Data Lab) — показатель благосостояния и качества жизни на региональном уровне.
- Livability / расходы на жизнь (LivingCost.org, 2025) — сколько денег уходит на жилье, коммунальные услуги и повседневные нужды.
- Инфраструктурные инвестиции — сколько выделяют региональным городам из государственного бюджета и как это меняет облик улиц, больниц, школ.
Итог — рейтинг из 11 городов, включая все областные центры и ключевые города Иссык-Кульской, Чуйской и южной зон.
Топ-11 городов Кыргызстана: кто впереди?
Мнения местных жителей
Бишкек:
«Город возможностей, но и проблем хватает. Зимой воздух — просто ужас. Аренда жилья дорогая, особенно для студентов», — делится мнением местная жительница на форуме Reddit.
Ош:
«Здесь спокойно, люди добрые, но с работой туго. Молодежи не хватает перспектив», — отмечает житель города на форуме Reddit.
Нарын:
«Чистый воздух, красивые горы, но с работой сложно. Местные говорят, что жизнь здесь размеренная и спокойная», — сообщает местный житель на форуме Reddit.
В последние годы власти Кыргызстана уделяют значительное внимание развитию инфраструктуры городов. Согласно данным Министерства финансов, в 2024 году десяти городам было выделено 4,6 миллиарда сомов из республиканского бюджета на развитие городской инфраструктуры.
Среди них:
- Токмак и Кара-Балта — по 1 миллиарду сомов каждый.
- Джалал-Абад — 1,091 миллиарда сомов.
- Каракол — 740,8 миллиона сомов.
- Балыкчи — 300 миллионов сомов.
- Талас — 300 миллионов сомов.
- Токтогул — 50 миллионов сомов.
- Кара-Куль — 20 миллионов сомов.
- Кербен — 40 миллионов сомов.
- Таш-Кумыр — 100 миллионов сомов.
Эти средства направлены на улучшение городской инфраструктуры, включая ремонт дорог, строительство социальных объектов и модернизацию коммунальных систем.
Рейтинг показывает: разрыв между регионами остается заметным, но при этом есть города, которые быстро догоняют столицу — благодаря инвестициям, географии или инициативам местных властей. Не всегда «центр» значит лучше. Иногда — тише, дешевле и спокойнее.
С 2023 года из республиканского бюджета на развитие инфраструктуры городов уже выделяются миллиарды сомов. Это дороги, школы, освещение и водоснабжение.
Но как именно распределяют эти средства — вопрос не только планирования, но и политической воли.
Каждый город со своим ритмом, своими проблемами и возможностями. Этот рейтинг не финальный вердикт, а отправная точка. Он поможет сравнить, где жить проще, а где только обещают перемены.