В городе Ош бульдозером сняли свежеуложенный асфальт на улице Кокум-Бий

В Оше бульдозером сняли свежеуложенный асфальт на улице Кокум-Бий. Видео опубликовали в соцсетях.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Жалолидин Нурбаев сообщал о разрушении указанного участка.

По данным мэрии, после укладки первого слоя асфальта из-под полотна начала просачиваться вода, что вызвало подтопление и ухудшение состояния основания дороги.

«В результате пострадало качество дорожного покрытия. После осмотра специалисты приняли решение о полной переукладке асфальта. На данный момент компания-подрядчик, выигравшая тендер, проводит повторные работы за свой счет. Эти меры необходимы для обеспечения качества и предотвращения преждевременного разрушения дороги», — сообщили там.

Дорогу пока не принял муниципалитет.

Ранее в Минтрансе сообщали о завершении укладки первого слоя асфальта на участке длиной 2,2 километра на улице Кокум-Бий. Тогда дорогу от светофора в селе Кенеш до села Бирлешкен (1,6 километра) открыли для круглосуточного движения.

В целом проект предусматривает укладку асфальта на всей протяженности улицы — 4,1 километра при ширине 14 метров. Дорога будет четырехполосной.