Депутат ЖК сообщил о разрушении строящейся дороги на улице Кокум-Бий в Оше

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жалолидин Нурбаев рассказал о разрушении асфальта на улице Кокум-Бий в Оше.

По его словам, работы на участке проводили семь-восемь месяцев, но результат оказался плачевным.

«Мы были на месте и увидели, что асфальт уже разрушился. А сколько средств выделено из бюджета?! Сказали, дорогу строит китайская компания, но кто ее контролирует? Люди столько лет ждали эту дорогу, а она разрушилась до того, как ее достроили», — отметил Жалолидин Нурбаев.

Ранее в Минтрансе сообщали о завершении укладки первого слоя асфальта на участке длиной 2,2 километра на улице Кокум-Бий. Дорогу от светофора в селе Кенеш до села Бирлешкен (1,6 километра) тогда открыли для круглосуточного движения.

В целом проект предусматривает укладку асфальта на всей протяженности улицы — 4,1 километра при ширине 14 метров. Дорога будет четырехполосной.