14:37
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Депутат ЖК сообщил о разрушении строящейся дороги на улице Кокум-Бий в Оше

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жалолидин Нурбаев рассказал о разрушении асфальта на улице Кокум-Бий в Оше.

По его словам, работы на участке проводили семь-восемь месяцев, но результат оказался плачевным.

«Мы были на месте и увидели, что асфальт уже разрушился. А сколько средств выделено из бюджета?! Сказали, дорогу строит китайская компания, но кто ее контролирует? Люди столько лет ждали эту дорогу, а она разрушилась до того, как ее достроили», — отметил Жалолидин Нурбаев.

Ранее в Минтрансе сообщали о завершении укладки первого слоя асфальта на участке длиной 2,2 километра на улице Кокум-Бий. Дорогу от светофора в селе Кенеш до села Бирлешкен (1,6 километра) тогда открыли для круглосуточного движения.

В целом проект предусматривает укладку асфальта на всей протяженности улицы — 4,1 километра при ширине 14 метров. Дорога будет четырехполосной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332305/
просмотров: 596
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош заложена капсула под строительство завода по утилизации отходов
В Оше реконструируют улицу Курманджан Датки — проект напоминает бишкекский
В городе Ош рекультивировали пять мусульманских кладбищ
В городе Ош демонтировали памятник Ленину
Ошскому автопредприятию передали 1,5 гектара, которые изъяли в доход государства
Несколько муниципальных предприятий города Ош перейдут на самообеспечение
Участки вдоль реки Ак-Бууры, приватизированные чиновниками, вернут мэрии Оша
Материалы по участкам экс-мэра Оша Мырзакматова переданы в ГКНБ для проверки
Снос заборов и домов на улице Курманджан Датки. Жители Оша требуют решения суда
В Оше вручили ключи от квартир, построенных по долевому проекту
Популярные новости
Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон
Новые нарративы Алмазбека Атамбаева Новые нарративы Алмазбека Атамбаева
Атака дронов на&nbsp;авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России&nbsp;&mdash; Трамп Атака дронов на авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России — Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня
Бизнес
Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте &laquo;Тез Кредит&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»
Лето, бесплатная раздача Wi-Fi&nbsp;&mdash; отличное КОМБО Лето, бесплатная раздача Wi-Fi — отличное КОМБО
Услуги Госстраховой организации в&nbsp;MegaPay: больше возможностей и&nbsp;комфорта Услуги Госстраховой организации в MegaPay: больше возможностей и комфорта
Стадион, футбол и&nbsp;Wi-Fi: болей за&nbsp;НАШИХ с&nbsp;MEGA Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA
11 июня, среда
14:35
Рахат Керимбаев — человек, создавший культуру свадебной фотографии в Кыргызстане Рахат Керимбаев — человек, создавший культуру свадебной...
14:34
Невестка с любовником убила свекра в Кара-Суу. Верховный суд вынес решение
14:29
Реабилитацию в центре «Келечек» с начала 2025 года прошли 302 ребенка
14:25
Пятеро несовершеннолетних кыргызстанцев возвращены на родину
14:23
Убийство Айзирек. В ГУВД Бишкека начата проверка высказываний блогера и депутата