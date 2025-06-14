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Общество

Хадж-2025. Первая группа паломников вернулась в Кыргызстан

Первая группа паломников вернулась из хаджа в Кыргызстан. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

ДУМК
Фото ДУМК

Уточняется, что участники паломничества прибыли в аэропорт «Ош». Их встретили казы города Самидин Атабаев и казы Ошской области Абибилла Кадырбердиев.

Сегодня муфтий Абдулазиз Закиров поприветствовал паломников, вернувшихся из Мекки.

Ожидается, что последняя группа паломников прибудет 18 июня.

Напомним, в этом году нашей республике выделено 6 тысяч 60 квот.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия вводит новые правила совершения хаджа. Министерство внутренних дел королевства объявило о введении новых штрафов за нарушение правил, касающихся получения разрешений на участие в паломничестве, а также за содействие таким нарушениям.

Таким образом, Саудовская Аравия с 29 апреля 2025 года ужесточила правила въезда в Мекку и Медину на время хаджа — до 10 июня попасть туда можно только по специальной хадж-визе.

За попытку совершить хадж без специального разрешения грозит штраф до 20 тысяч саудовских риалов (около $5 тысяч 300). Это касается всех, кто приезжает в страну по другим типам виз и попытается попасть в Мекку во время паломничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332724/
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