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Общество

Акыйкатчи помогла гражданам с инвалидностью получить паспорта

После вмешательства омбудсмена Джамили Джаманбаевой шесть пожилых граждан с инвалидностью получили паспорта. Об этом сообщила пресс-служба института акыйкатчи.

В соцучреждении «Үмүт үйү» находились десять постояльцев без паспортов. Без них пожилые люди не получали пенсии, пособия по инвалидности и другие гарантированные государством социальные льготы.

По словам социальных работников, процесс получения паспортов затягивался либо вообще приостанавливался, так как у них не было свидетельства о рождении, отсутствовали акты записи о рождении либо они не числились в базе Регистрационной службы, а у некоторых из них на руках были паспорта советского образца 1974 года.

Институт омбудсмена направил письмо государственному учреждению «Кызмат» с просьбой помочь восстановить документы и выдать паспорта этим людям в особом порядке. В ведомстве сообщили, что оформление документов может занять дополнительное время из-за процедуры идентификации. 

Благодаря содействию Джамили Джаманбаевой шесть человек уже получили паспорта. Сейчас ведется работа по восстановлению документов для еще четырех человек.

Институт также помог жителю столицы Т.М. получить новый паспорт взамен старого. У него не было собственного жилья и прописки. Мужчина временно проживает в селе Маевка, где снимает комнату в бараке. Хозяин дома отказался прописывать квартиранта. Родственников и знакомых у него нет.

Т.М. обратился к омбудсмену с просьбой помочь в получении документа. Джамиля Джаманбаева обратилась с письмом в Первомайскую районную администрацию. Гражданина прописали по юридическому адресу акимиата, и он смог получить новый паспорт.

Отмечается, что положение «О правилах регистрации и снятия граждан КР с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания» кабинета министров позволяет людям без прописки регистрироваться по адресу местной администрации, в органах социальной защиты или в благотворительных организациях. Все расходы на оформление паспорта таких людей оплачивают местные власти.

Работа правозащитного учреждения по восстановлению документов кыргызстанцам продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332620/
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