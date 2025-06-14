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Общество

Центры крови и «Яндекс Go» поддержат доноров

С 14 июня по 31 июля 2025 года пройдет акция для поддержки доноров в честь Всемирного дня донора. Каждый, кто сдаст кровь или ее компоненты в государственных центрах крови в Бишкеке или Оше, получит возможность воспользоваться промокодом на 500 сомов для поездок через сервис «Яндекс Go».

Для получения промокода донору нужно будет отсканировать специальный QR-код в центре крови и отправить фото справки о донации через простую онлайн-форму. Акция доступна каждому участнику один раз за период ее проведения.

По словам представителей Республиканского центра крови, поддержка доноров особенно важна летом, когда число сдающих кровь обычно снижается.

Любая дополнительная помощь мотивирует людей регулярно делиться кровью и способствует организационному развитию донорского движения.

«Поддержка со стороны бизнеса, особенно таких крупных компаний, как «Яндекс», помогает нам расширять донорское движение и формировать культуру регулярной сдачи крови. Это не только способ привлечь внимание к важности донорства, но и реальная помощь в обеспечении необходимыми запасами крови для медицинских учреждений страны», — комментирует заместитель генерального директора по медицинской части Республиканского центра крови (РЦК) Айганыш Сатыбалдиева.

Акция направлена на то, чтобы выразить благодарность донорам за их вклад и напомнить обществу о важности безвозмездной сдачи крови. Донорство спасает жизни, и каждый, кто решается стать донором, делает свой ценный вклад в общее здоровье и безопасность страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332551/
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