В селе Учар Ошской области сносят дома для расширения улицы. По данным пресс-службы мэрии южной столицы, демонтируются все строения, выходящие за пределы отведенной полосы: жилые дома, ограждения и другие постройки.

Чиновники заверяют, что «жители с пониманием относятся к процессу и оказывают содействие в освобождении территории».

В муниципалитете добавили, что, согласно проекту реконструкции, ширина дороги составит 22 метра. Вдоль трассы предусмотрено обустройство тротуаров, ирригационной системы и зеленой зоны.

Напомним, 4 июня жители некоторых улиц, где проходит ремонт дорог, пришли в мэрию и пожаловались на снос домов и бизнес-объектов.