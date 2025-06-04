Снос заборов и домов на улице Курманджан Датки. Жители Оша требуют решения суда

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастанбек Джумабеков рассказал о жалобах жителей Оша по поводу сноса домов и бизнес-объектов и попросил власти отреагировать.

По словам нардепа, к нему поступило обращение от около 200 жителей улицы Курманджан Датки.

«Мэрии Оша и Бишкека проводят хорошую работу, но при расширении дорог появлются разногласия. У обратившихся граждан возникла проблема в связи со сносом заборов и сдвигом домов. Они просят прокуратуру рассмотреть законность решений муниципалитета. Они также просят, чтобы было решение суда, а не просто говорить: «Двигайтесь, будем сносить». Там также есть магазины, столовые, детские сады, школы», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Ранее более 100 жителей улиц Курманджан Датки и Суюмбаева приходили в мэрию южной столицы и просили решить сложившуюся проблему.