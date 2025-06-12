В городе Ош запретили продавать арбузы и дыни на обочине дорог

В Оше запретили продавать арбузы и дыни на обочине дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото пресс-службы мэрии Оша

Уточняется, что по поручению мэра Женишбека Токторбаева введен запрет на несанкционированную уличную торговлю бахчевыми культурами. Продажа арбузов и дынь с автомобилей на обочинах дорог запрещена.

Меры приняты в целях упорядочения уличной торговли, предотвращения заторов и обеспечения безопасности движения.

Муниципалитет также принял решение о выводе за пределы южной столицы всех крупногабаритных грузовых автомобилей, ранее парковавшихся на основных и внутренних дорогах. Для размещения торговых точек и стоянки большегрузного транспорта выделен участок площадью 3 гектара по улице Шамшат — рядом с новым муниципальным рынком.