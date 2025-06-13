Ученые не первый год твердят о рисках потерять жемчужину Кыргызстана — Иссык-Куль. Если не обратить внимание на защиту озера сейчас, то совсем скоро оно может стать непригодным для купания.

Помимо проблем, о которых говорят давно, — отсутствие очистных сооружений, застраивание береговой зоны, огромное количество мусора, стихийные свалки, экологи обращают внимание на обмеление озера и появление водорослей в нем.

Из ультра-олиготрофного в мезотрофное

Кандидат биологических наук, доцент КТУ «Манас» Нурзат Тотубаева много лет наблюдает за изменением озера Иссык-Куль и приходит к совсем не радужным выводам. По ее словам, озеро со своего ультра-олиготрофного, то есть ультра-чистого статуса сдвинулось в сторону мезотрофности, что говорит о том, что в озеро попадают элементы, которые способствуют росту водорослей в воде.

По словам биолога, на качество воды влияют не только пансионаты, хотя объектов, у которых нет очистных сооружений, все еще много и они тоже наносят вред озеру.

«Только благодаря тому, что у нас фосфор находится в лимитированном состоянии, такого бурного всплеска и роста сине-зеленых водорослей сейчас не происходит. Но есть риск, что большее попадание фосфора может спровоцировать бурный рост, поэтому на данном этапе мы должны бдительно следить за экологическим состоянием озера», — отметила Нурзат Тотубаева.

Фото Нурзат Тотубаевой. Пляж в Караколе, 2024 год

Как фосфор попадает в озеро? Ученая отметила, что это могут быть удобрения, которые используются для выращивания садовых и других сельскохозяйственных культур.

Она считает, что нужно увеличить прибрежные буферные зоны до 500 метров и запретить выращивать на этих территориях сельскохозяйственные культуры.

«Так как эти земли песчаные и бедны на органические элементы, для получения хорошего урожая люди, естественно, используют очень много удобрений. Также много экологов говорили о том, что никаких саун, бань и так далее на прибрежной зоне не должно быть, много органики также попадает и в озеро, и в человеческий организм», — сказала Нурзат Тотубаева.

Мы должны учесть, что озеро является замкнутым водоемом, реки только втекают, но не вытекают. То есть все, что мы вносим в озеро, остается там, концентрируется и в любой момент может дать всплеск Нурзат Тотубаева

По ее словам, исследования воды в озере Иссык-Куль показывают, что содержание азота в ней растет. Также тенденцию к росту имеют показатели хлорофилла А.

Согласно данным ученых, в Балыкчи, Чоктале, Чолпон-Ате и Бостери озеро уже не ультра-олиготрофное, а мезотрофное. За мезотрофным уровнем следует ожидать уже эвтрофного состояния, которое приводит к росту водорослей и ухудшению качества воды.

По расчетам Нурзат Тотубаевой после изучения состояния качества воды в 2022 году, до массового заболачивания озера при условии бездействия оставалось лет 10, но после исследований, проведенных в 2024 году, она пришла к выводу, что процесс ускорился и в случае дальнейшего игнорирования проблемы уже за пять лет ситуация может стать намного хуже.

«Полностью озеро заболачиваться не будет, конечно, потому что оно очень глубокое, и есть фактор самоочищения. Но прибрежные зоны в период всплеска будут массово цвести, водоросли будут максимально размножаться, на какой-то период они будут умирать и оседать на дно. Там они будут разлагаться и тут кроется большая опасность. В развитых странах купание в период массового цветения водорослей запрещено, потому что они могут выделять токсичные вещества, нейротоксичные вещества, и купание может вредить здоровью человека. И мне бы очень хотелось, чтобы у нас на озере Иссык-Куль происходило то же самое», — отметила ученая.

Для этого нужно сохранить прибрежные буферные зоны, прекратить вырубку облепиховых насаждений, потому что облепиха выполняет функцию механической очистки и задерживает органогены. Нужно максимально их высаживать. И я думаю, мы сможем избежать этого кризиса Нурзат Тотубаева

Страдает не только озеро

Заведующий лабораторией геоботаники и особо охраняемых природных территорий при Институте биологии НАН КР Адилет Усупбеков отмечает, что изменилась ситуация с реками, впадающими в озеро Иссык-Куль.

По его словам, если раньше вода ледников прямиком попадала в озеро, то сейчас многие реки до него не доходят.

«В мае мы посетили Иссык-Кульскую область. Я обратил внимание, что воды в реке Тон было очень мало для этого месяца. Я начал изучать и другие реки. И везде картина одинаковая, воды мало, и она не доходит до озера Иссык-Куль», — сказал ученый.

На видео, снятом Адилетом Усупбековым, наглядно видно, что в начале русла воды в реках достаточно, но ближе к озеру ее становится все меньше и меньше.

Причина этого, по словам Адилета Усупбекова, в том, что в области стали больше заниматься сельским хозяйством и вода из рек стала уходить на орошение.

«Если раньше большинство местностей были пустыми, то сейчас там поля, их разрабатывают фермеры, соответственно, они поливают эти земли. А где берут воду? Из рек, которые должны попадать в озеро. Раньше чистая вода из ледников напрямую попадала в озеро, а сейчас эти воды уходят на полив. Гидрологи говорят, что вода все равно в итоге подземными путями попадает в озеро. Мы же, биологи, считаем, что даже в таком случае, во-первых, сокращается количество воды, которая попадает в озеро, во-вторых, она уже не такая чистая. Фермеры ведь используют разные удобрения и все эти химикаты смешиваются с почвой, водой, в итоге в озеро, даже если и попадает какая-то часть воды, то она уже не такая чистая и, соответственно, загрязняет озеро. Это вредно для живности, птиц, рыбы. Мы и сами купаемся в этом озере. Есть опасения, что в итоге озеро просто станет мертвым», — сказал Адилет Усупбеков.

Он также напомнил, что на прибрежных зонах не зря всегда росла облепиха и эфедра. В области выпадает очень мало осадков и поэтому там растут растения, не требующие полива. Но люди их вырубают и высаживают другие культуры — абрикос, яблони, груши и так далее, которые нужно поливать, иначе они засохнут и не будут давать плоды.

Адилет Усупбеков отметил, что страдает не только само озеро, но и природа вокруг — леса, ущелья, животные и рыба в реках.

«Когда естественное течение рек нарушается, то нарушается водный баланс, влага не доходит до тех мест, где она должна питать растения. Вот, например, ущелье Чон Кызыл-Суу, там падают ели. Почему? Во-первых, нарушен водный режим, деревья уже не получают воду. Во-вторых, домашний скот вытаптывает траву, съедает, а она удерживала в себе влагу во время дождей, держала почву твердой, соответственно, без травы почва размывается и это может влиять на устойчивость деревьев. Это все, конечно, нужно исследовать и останавливать деградацию, иначе мы лишимся и озера, и лесов. Я вот такую картину в Иссык-Кульской области увидел впервые. По рекам рыба мигрировала для нереста, теперь и этот процесс обрывается, потому что воды в реках нет. Страдает биоразнообразие», — заключил геоботаник.

Данные по озеру уже недоступны

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Меняется не только качество воды в озере Иссык-Куль, но и ее количество. Об этом говорят не только ученые, этот факт уже признают и власти.

«С 1854 года уровень воды в Иссык-Куле упал почти на 14 метров, площадь водного зеркала существенно сократилась, а объем воды уменьшился», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на заседании первого саммита «Центральная Азия — Италия» в Астане в конце мая.

Он отметил, что еще в 1950–1960-х годах в озеро впадали около 100-110 речек, а сейчас только 30-35.

Президент назвал эти данные не просто статистикой, а тревожным сигналом, предупреждающим о катастрофе, которая может быть сравнима с исчезновением Аральского моря.

О том, что Иссык-Куль мельчает в 2024 году говорил и депутат Балбак Тулобаев. В ответ тогдашний глава кабмина Акылбек Жапаров сообщал, что специалисты разрабатывают национальную программу.

«На Иссык-Куль не приходит вода из Каркыры, река Кочкор также вливалась в озеро. Воду из источников используют фермеры. На конференции мы расскажем наше видение по сохранению Иссык-Куля. Приглашаем туда ученых со всего мира. Мы не должны повторить судьбу высохшего Аральского моря», — сказал Акылбек Жапаров.

Однако на данный момент неизвестно, была ли разработана программа, о которой говорил экс-глава кабмина. В ответ на обращение 24.kg в Министерстве природы сообщили, что теперь всеми вопросами, касающимися воды, занимается служба водных ресурсов при Минсельхозе. Однако и там ответы получить не удалось.

Ранее Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР сообщал статданные об уровне воды в озере Иссык-Куль. В 2023 году сообщалось, что на октябрь 2022-го уровень в озере упал на 93 сантиметра, но к новому году поднялся на 23-24 сантиметра.

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Как оказалось, теперь получить эти данные невозможно. Директор института сослался на некий приказ, согласно которому информация предоставляется только с согласия Службы водных ресурсов, а там в свою очередь на вопросы 24.kg отвечать отказались, заявив, что теперь все данные по воде, будь то в водохранилищах, водоемах или озерах, являются секретными.

Таким образом, в то время как высшая власть признает проблему и говорит о необходимости спасения озера, ответственные государственные органы не предоставляют общественности информацию о том, что они делают для защиты жемчужины Кыргызстана. Неизвестно, принимаются ли во внимание заявления экологов и предпринимаются ли вообще какие-либо меры для изменения ситуации.