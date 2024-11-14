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Власть

Иссык-Куль высыхает. Акылбек Жапаров рассказал о мерах по сохранению озера

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев рассказал, что озеро Иссык-Куль с каждым годом высыхает, и спросил главу кабмина о принимаемых мерах для решения этой проблемы.

Акылбек Жапаров ответил, что специалисты разрабатывают национальную программу.

«На Иссык-Куль не приходит вода из Каркыры, река Кочкор также вливалась в озеро. Воду из источников используют фермеры. На конференции мы расскажем наше видение по сохранению Иссык-Куля. Приглашаем туда ученых со всего мира. Мы не должны повторить судьбу высохшего Аральского моря», — сказал он.

Ранее руководители экологических организаций и научных центров призывали к экономии воды и переходу на более эффективные методы полива, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление озера Иссык-Куль. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/311110/
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