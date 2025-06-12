Глава ГКНБ встретился с актером, сыгравшим комиссара Каттани в сериале «Спрут»

Председатель Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев встретился с известным итальянским актером и кинорежиссером, сыгравшим комиссара Каттани сериала «Спрут» Микеле Плачидо. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

Актер и режиссер посетил Кыргызстан в рамках международного кинофестиваля. Встреча состоялась сегодня, 12 июня, в штаб-квартире ГКНБ. Стороны обсудили культурное сотрудничество Кыргызстана и Италии, включая участие Микеле Плачидо в международных кинофестивалях, проводимых в КР, а также поднятие имиджа страны в мире как туристического хаба Центральной Азии. Актер выразил готовность поддержать инициативы главы ГКНБ и поблагодарил высшее руководство страны за теплый прием в Бишкеке.

Итальянский актер рассказал о своей киностудии, которую в последующем планирует развить на территории Кыргызстана. Визит Плачидо стал важным шагом в укреплении культурных связей между двумя странами.

В свою очередь глава ГКНБ КамчыбекТашиев выразил готовность оказать всяческую помощь в творческой деятельности Плачидо в целях развития и укрепления двусторонних отношений в сфере кинематографии.

Микеле Плачидо является известным итальянским актером и режиссером, получившим всемирную известность после роли комиссара Каттани в сериале «Спрут». Он трижды номинирован на главную кинопремию Италии «Давид ди Донателло» за главную мужскую роль в фильмах «Три брата» (1981 год), «Связь через пиццерию» (1985 год) и «Незнакомка» (2007 год).