С 11 по 15 июня в Бишкеке пройдет третий международный кинофестиваль. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, благодаря высоким результатам предыдущих лет Бишкекский международный кинофестиваль укрепил свою репутацию на международной арене, став ключевой платформой для развития кинематографии в Центральной Азии.

«Фестиваль объединяет режиссеров, сценаристов, продюсеров, актеров, кинокритиков и экспертов со всего мира, создавая возможности для профессионального роста, творческого взаимодействия и международного сотрудничества. В этом году фестиваль впервые представит новую программу — Kyrgyz Box. Мы предлагаем вам лично увидеть главные хиты, завоевавшие любовь зрителей и побившие рекорды национального проката», — говорится в сообщении.

Германия и Франция — специальные гости кинофестиваля. С 11 по 15 июня состоится «Неделя французского и немецкого кино», где будет представлено шесть кинокартин — тщательно отобранные современные ленты и классические произведения двух европейских кинодержав.