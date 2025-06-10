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Общество

Число пострадавших в ДТП с участием самокатов в Бишкеке продолжает расти

За пять месяцев в Бишкеке произошло 186 ДТП с участием скутеров и самокатов, погибли шесть человек, 207 пострадали. Такие данные прозвучали в эфире «Биринчи радио».

Директор общественного объединения «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова заметила, что в 2023 и 2024 годах в дорожно-транспортных происшествиях при участии средств индивидуальной мобильности (СИМ) не было смертельных случаев, но уровень травматизма тоже был высоким.

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«Цифры говорят сами за себя, свыше 100 ДТП означает, что мы переходим все нормы безопасности. Такая ситуация возникла из-за пробелов с законодательной стороны. Хуже всего приходится пешеходам. Смертность среди них — проблема номер один, их умирает больше всего по сравнению с водителями, пассажирами, самокатчиками и другими», — сказала она.

Чинара Касмамбетова отметила, что не все соблюдают разметку на тротуарах, поэтому неизбежно могут быть столкновения и травматизм.

«Нужно найти более долгосрочные решения. Зачастую в других странах создают отдельную дорогу для велосипедистов и самокатчиков либо отводят полосу на проезжей части, но никак не смешивают с пешеходами. Скутеры тоже не должны ездить по тротуарам, это не приемлемо. Должно быть четко прописано, где могут передвигаться СИМ, но пока в этом направлении есть пробелы», — добавила эксперт.

Напомним, в Кыргызстане предлагается ввести обязательную регистрацию и водительские удостоверения для владельцев мопедов, скутеров, электроскутеров и других СИМ.

Согласно законопроекту, регистрация потребуется всем СИМ, которые:

  • развивают скорость от 50 километров в час;
  • имеют двигатель объемом от 50 кубических сантиметров либо электродвигатель мощностью от 4 киловатт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332209/
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