Число пострадавших в ДТП с участием самокатов в Бишкеке продолжает расти

За пять месяцев в Бишкеке произошло 186 ДТП с участием скутеров и самокатов, погибли шесть человек, 207 пострадали. Такие данные прозвучали в эфире «Биринчи радио».

Директор общественного объединения «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова заметила, что в 2023 и 2024 годах в дорожно-транспортных происшествиях при участии средств индивидуальной мобильности (СИМ) не было смертельных случаев, но уровень травматизма тоже был высоким.

«Цифры говорят сами за себя, свыше 100 ДТП означает, что мы переходим все нормы безопасности. Такая ситуация возникла из-за пробелов с законодательной стороны. Хуже всего приходится пешеходам. Смертность среди них — проблема номер один, их умирает больше всего по сравнению с водителями, пассажирами, самокатчиками и другими», — сказала она.

Чинара Касмамбетова отметила, что не все соблюдают разметку на тротуарах, поэтому неизбежно могут быть столкновения и травматизм.

«Нужно найти более долгосрочные решения. Зачастую в других странах создают отдельную дорогу для велосипедистов и самокатчиков либо отводят полосу на проезжей части, но никак не смешивают с пешеходами. Скутеры тоже не должны ездить по тротуарам, это не приемлемо. Должно быть четко прописано, где могут передвигаться СИМ, но пока в этом направлении есть пробелы», — добавила эксперт.

Напомним, в Кыргызстане предлагается ввести обязательную регистрацию и водительские удостоверения для владельцев мопедов, скутеров, электроскутеров и других СИМ.

Согласно законопроекту, регистрация потребуется всем СИМ, которые: