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Общество

В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права

В Кыргызстане владельцев мопедов, скутеров, электроскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) ждут новые правила: предлагается ввести обязательную регистрацию и водительские удостоверения. Соответствующий законопроект, разработанный депутатом Дастаном Бекешевым, вынесен на общественное обсуждение.

Если инициатива будет принята, регистрация потребуется всем СИМ, которые:

  • развивают скорость от 50 километров в час;
  • имеют двигатель объемом от 50 кубических сантиметров либо электродвигатель мощностью от 4 киловатт.

Для менее мощных средств, таких как электросамокаты, предлагается ввести отдельную категорию водительских прав — «АМ», которую смогут получить лица с 14 лет. Управлять более мощными мотоциклами, как и ранее, разрешено с 18 лет.

Законопроект также предусматривает:

  • утверждение формата государственных номерных знаков для СИМ;
  • создание упрощенной процедуры регистрации для техники, ранее ввезенной в страну без документов;
  • запуск информационной кампании о новых требованиях.

Как пояснил автор инициативы, цель документа — повысить безопасность дорожного движения и устранить правовой вакуум в использовании СИМ, которыми активно пользуются подростки и взрослые. Сегодня подобные нормы уже действуют во многих государствах ЕС, а также в Казахстане и Узбекистане.

Новый порядок, по задумке авторов, должен вступить в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. В этот период кабинет министров должен подготовить все подзаконные акты и адаптировать действующие Правила дорожного движения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330616/
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