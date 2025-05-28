В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права

В Кыргызстане владельцев мопедов, скутеров, электроскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) ждут новые правила: предлагается ввести обязательную регистрацию и водительские удостоверения. Соответствующий законопроект, разработанный депутатом Дастаном Бекешевым, вынесен на общественное обсуждение.

Если инициатива будет принята, регистрация потребуется всем СИМ, которые:

развивают скорость от 50 километров в час;

имеют двигатель объемом от 50 кубических сантиметров либо электродвигатель мощностью от 4 киловатт.

Для менее мощных средств, таких как электросамокаты, предлагается ввести отдельную категорию водительских прав — «АМ», которую смогут получить лица с 14 лет. Управлять более мощными мотоциклами, как и ранее, разрешено с 18 лет.

Законопроект также предусматривает:

утверждение формата государственных номерных знаков для СИМ;

создание упрощенной процедуры регистрации для техники, ранее ввезенной в страну без документов;

запуск информационной кампании о новых требованиях.

Как пояснил автор инициативы, цель документа — повысить безопасность дорожного движения и устранить правовой вакуум в использовании СИМ, которыми активно пользуются подростки и взрослые. Сегодня подобные нормы уже действуют во многих государствах ЕС, а также в Казахстане и Узбекистане.

Новый порядок, по задумке авторов, должен вступить в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. В этот период кабинет министров должен подготовить все подзаконные акты и адаптировать действующие Правила дорожного движения.