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Общество

Более 3 тысяч заявлений подали иностранцы на легализацию в Кыргызстане

Более 3 тысяч заявлений подали иностранцы на легализацию своего статуса в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления по подготовке решений по вопросам миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Жумабек Мырзабаев.

По его словам, документы, поступившие в систему сегодня и завтра, будут рассмотрены. В полночь 10 июня прием заявлений завершается. В среду, 11 июня, подать заявку будет уже невозможно.

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Заявления рассматриваются до семи рабочих дней.

Жумабек Мырзабаев отметил, что проведена широкая информационная кампания на русском, кыргызском, английском и узбекском языках.

Напомним, иностранцам и лицам без гражданства, пребывающим в КР с нарушением миграционного законодательства, до 10 июня 2025 года дается возможность легализовать свое правовое положение на территории республики.

После 10 июня начнутся рейды. Иностранные граждане, находящиеся на территории страны незаконно, будут депортированы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332026/
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