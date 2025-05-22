Мигранты в Кыргызстане должны легализоваться до 10 июня. Президент подписал указ

Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на территории Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, документ призван урегулировать правовое положение (статус) иностранцев и лиц без гражданства, пребывающих в Кыргызстане с нарушениями миграционного законодательства.

«Иностранцам и лицам без гражданства, пребывающим в КР с нарушением миграционного законодательства, до 10 июня 2025 года дается возможность легализовать свое правовое положение на территории республики. Кабмин в установленном порядке должен утвердить временное положение об урегулировании их правового положения», — говорится в сообщении.

Иностранцы, нарушившие миграционное законодательство (истек срок визы и ВНЖ, не соблюли правила транзитного проезда, уклонились от выезда из КР после истечения срока пребывания, вид на жительство аннулирован, цели пребывания в стране не соответствуют заявленным при въезде), в случае добровольной легализации освобождаются от ответственности.

МВД проведет мероприятия по выявлению иностранцев и лиц без гражданства, пребывающих на территории Кыргызской Республики с нарушением миграционного законодательства.

Уполномоченные госорганы в области внешней миграции должны принять исчерпывающие меры по реализации указа, в том числе по проведению информационно-разъяснительных мероприятий.