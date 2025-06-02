Глава МВД Кыргызстана обратился к иностранцам, незаконно работающим в стране

Глава МВД Улан Ниязбеков обратился к иностранцам, незаконно работающим в стране, с напоминанием о том, что им предоставляется возможность привести свои документы в порядок до 10 июня.

«Если вы приехали в Кыргызстан по учебной или туристической визе, но при этом работаете, не беспокойтесь, до 10 июня вы можете изменить свой статус и получить рабочую визу.

Никаких штрафов или наказаний за это не предусмотрено.

По нашим данным, есть иностранные граждане, которые приехали якобы учиться или как туристы, но устроились на работу в различных сферах (доставка, пошив одежды, строительство и другое). Также есть случаи, когда люди въехали по рабочей визе, но не продлили ее вовремя. Именно для таких людей сейчас есть возможность легализовать свое пребывание и деятельность», — говорится в обращении руководителя МВД.

В правоохранительном ведомстве также напомнили, что для этого нужно обратиться в одно из подразделений МВД и получить справку об отсутствии судимости на территории КР. С ней обратиться в консульский департамент МИД, чтобы оформить соответствующую визу.

Для подачи на электронную визу работает сайт: www.evisa.e-gov.kg.

Также отмечается, что все иностранцы обязаны оформить документы согласно режиму пребывания в республике (регистрация, виза и другие необходимые бумаги).

«Отдельно обращаюсь к работодателям, которые нанимают иностранных граждан. Неважно, кого вы нанимаете — швей, строителей, курьеров или работников других профессий, — обратите внимание на законность пребывания ваших сотрудников. Работает у вас 10 или 100 человек — теперь нет прежнего требования, что только 20 процентов работников могут быть иностранцами. Сейчас ограничений по числу иностранных сотрудников нет.

Главное, чтобы все работники пребывали в Кыргызстане легально.

Как уже говорилось: если человек работает, имея учебную или туристическую визу, или если у него истек срок действия рабочей визы, он должен срочно легализовать документы. Сообщите им, что у них есть время до 10 июня. Не забывайте, что и на работодателях лежит ответственность», — подчеркнул Улан Ниязбеков.

После 10 июня начнутся рейды. Иностранные граждане, находящиеся на территории страны незаконно, будут депортированы.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: