ЭКСПО-2025. Чем удивляют страны Центральной Азии в Осаке

Начиная с апреля 2025 года в Осаке (Япония) проходит всемирная выставка «Экспо-2025». Около 160 стран, а также международные организации и частные компании демонстрируют свои экспонаты с акцентом на инновации, искусственный интеллект, устойчивое развитие и глобальное сотрудничество. Корреспондент 24.kg заглянула в павильоны стран Центральной Азии.

Новые возможности для Кыргызстана

Японское слово «кавайи» особенно часто звучит в кыргызском павильоне. В переводе на русский оно означает «милый», «прелестный».

По словам представителей Национального агентства по инвестициям, стилистика павильона Кыргызстана очень близка японцам. Гости фотографируются с куклами ручной работы, символизирующими семейные ценности, «примеряют» с помощью искусственного интеллекта кыргызские национальные наряды, интересуются ширдаками и ала кийизами, в которых совмещены кыргызские и японские орнаменты.

На выставке представлена «умная» колонка Акылай (кыргызстанская нейросеть AkylA), которую обучили говорить на японском языке, а также сертифицированная продукция отечественного производства: мед, шоколад, вода, сухофрукты.

Главный лозунг павильона — «Страна новых возможностей», в том числе в сфере энергетики, экологически чистого туризма, агропромышленного комплекса. Особое внимание уделяют продвижению кыргызской культуры и инвестиционного потенциала республики.

Павильон Кыргызстана занимает 53 квадратных метра, выставочная зона — еще 15. Посещаемость, по словам организаторов, высокая благодаря удачному расположению площадки (Commons-A), где наряду с нашей республикой представлены многие другие государства.

«Мы не пытались, как многие павильоны, взять какими-то технологиями, этим не удивишь. Мы посчитали, что посетители должны почувствовать кочевой дух, кыргызский уют, что каждый предмет сделан с душой», — говорил ранее замдиректора Нацагентства по инвестициям, генеральный секретарь от Кыргызстана на «Экспо-2025» Жалын Жээналиев.

Благодаря участию в выставке ожидается, что узнаваемость КР в мире повысится и туристов станет больше.

Сад знаний Узбекистана

Узбекистан в отличие от Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана построил на «Экспо-2025» собственный павильон — «Сад знаний» площадью 750 квадратных метров. Форма павильона — треугольная, как символ среднеазиатского амулета (тумара).

Экспозиция разделена на три части и рассказывает о культурном наследии, образовании, инновациях и стремлении страны к устойчивому развитию.

По словам директора узбекского павильона Отабека Гаипова, работа над проектом заняла около двух лет. Архитектурную концепцию разработало немецкое бюро, строительство велось со стороны швейцарской компании. При разработке проекта авторы вдохновлялись городом Хивой, где находится джума-мечеть из 212 колонн. В павильоне использованы традиционные материалы — глина, изразцы, японский кедр, привезенный из девяти префектур Японии.

На выставке представлены инициативы Узбекистана в области зеленой экономики, энергетики, инфраструктуры.

«В наших планах увеличить долю возобновляемых источников энергии до 54 процентов к 2030 году. В основном это будут ветровые электростанции, но также солнечные панели и гидроэлектростанции», — сказал Отабек Гаипов.

Он отметил, что рядом с Ташкентом будет построен новый город с учетом использования зеленой экономики.

Не обошли стороной на экспозиции и экологическую катастрофу центральноазиатского региона — возникновение пустыни на месте Аральского моря.

В центре первого этажа установлена движущаяся платформа, которая медленно поднимает посетителей на второй уровень. Отабек Гаипов заметил, что в Японии впервые применена такая технология, ее пришлось зарегистрировать как аттракцион «американские горки».

Посещаемость павильона, по его словам, около 3 тысяч человек в день. «Это, конечно, мало, но из-за наличия движущейся платформы мы пропускаем только группами по 40 человек. Иначе было бы больше, но именно в подъеме главная изюминка», — сказал Отабек Гаипов.

После завершения выставки павильон планируют демонтировать и перевезти в Узбекистан, где построят центр для молодежи как напоминание об участии страны в «Экспо-2025».

Казахстан: для спасения жизней

Павильон Казахстана расположен в тематическом кластере «Объединение жизней» (Commons-F). Основная идея — олицетворяет единство культур и народов.

Павильон концептуально состоит из четырех зон. В первой расположен центральный экспонат — интерактивная карта РК, созданная при помощи технологии 3D-мэппинга, по которой можно ознакомиться с основными регионами и крупнейшими городами. Видео иллюстрирует богатое культурно-историческое наследие страны, а также достижения в спорте.

Вторая зона символизирует объединение людей и культур. Представители республики отметили, что Казахстан — мультикультурное, многонациональное государство, где в мире и согласии проживает более 130 различные народностей и этнических групп.

Еще одна зона представляет современное видение и стратегическое развитие Казахстана. Посетители могут на интерактивных мониторах выбирать интересующие их темы о ключевых отраслях страны.

Последняя зона демонстрирует новаторское достижение в области трансплантации органов.

«Это уникальное изобретение казахстанских ученых во главе с Юрием Пя — система ALEM (Astana Life Ex-situ Machine). Если традиционные методы транспортировки органов позволяют сохранять их в живом состоянии от четырех до шести часов, то данный аппарат сохраняет жизнеспособность до 24 часов. Разработка началась в 2022-м, а в 2024-м стали проводить испытания, но на людях устройство еще не испытано. Таких аппаратов на данный момент всего три, со следующего года планируется их массовое производство и применение на людях», — рассказали посетителям представители РК.

Площадь казахстанского павильона — более 60 квадратных метров, посещаемость от 7 тысяч человек в день.

Культурное наследие и ледники

У Туркменистана также отдельный национальный павильон — он расположен в тематическом разделе «Расширение жизненных возможностей».

Треугольная форма здания олицетворяет движение вперед и преемственность поколений, а купольная часть создана под влиянием традиционных узоров туркменских ковров и гармонирует с природными ландшафтами Каракумов.

Посетителям представлен видеоролик в формате 3D-анимации, рассказывающий об истории страны, ее природе, национальных богатствах и достижениях. На втором этаже представлены музейные экспонаты, растения, используемые в современной медицине, предметы быта, продукция собственного производства, а на третьем этаже гости могут отведать блюда туркменской национальной кухни.

Общая площадь павильона — около 1,3 тысячи квадратов, в день его посещает около 8-10 тысяч человек.

Таджикистан открыл павильон под девизом «Ледники и водные ресурсы — для спасения жизней и устойчивого будущего». Площадка оформлена в национальном стиле и знакомит посетителей с природным богатством страны и различными достопримечательностями.

Здесь представлены также образцы минералов, изделия народных промыслов, декоративные камни, сельхозпродукция, минеральные воды, мед и сухофрукты. Особый интерес вызывает экспозиция, посвященная леднику Ванджях (Федченко) — одному из крупнейших в Центральной Азии.

«Экспо-2025» продолжится в Осаке до 13 октября. Прогнозируется, что за шесть месяцев выставку посетят более 28 миллионов человек.

У многих павильонов в настоящее время наблюдаются длинные очереди, люди готовы ждать по 1,5-2 часа, чтобы увидеть представленные странами экспозиции.