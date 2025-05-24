Выставкам Кыргызстана на EXPO в Японии выделили около 7 миллионов сомов

Для презентации Кыргызстана на выставке EXPO-2025 в Японии из госбюджета выделили порядка 7 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора Национального агентства по инвестициям и генеральный комиссар на EXPO от КР Жалын Жээналиев.

По его словам, выделенные средства направлены на оформление павильона, пошив ширдаков, ала кийизов и других исторических элементов.

Все сделано нашими лучшими дизайнерами. Ширдаки и ала кийизы совместили кыргызские и японские орнаменты. Это авторский подход. Вся Япония воодушевлена нашим павильоном. Хоть он и маленький, но они заходят и не хотят уходить. Жалын Жээналиев



Он отметил, что на рекламную продукцию выделили еще 1 миллион сомов, но в итоге потрачено 350-400 тысяч. Для гостей павильона сделали буклеты, подарочные футболки и шоперы.

Кроме того, на выставке представили «умную» колонку Акылай (кыргызстанская нейросеть AkylA), которую обучили говорить на японском языке. Она встречает гостей на трех языках: японском, английском и кыргызском.

Отечественные IT-разработчики создали «умное» зеркало Mirror, которое за 30 секунд генерирует видео человека в национальном кыргызском наряде. Туристам необходимо только сфотографироваться и отсканировать QR-код для скачивания видео. Мужчины преображаются в «кыргызских батыров», а женщины в «кыргызских принцесс».

В павильоне также представили продукцию из Кыргызстана: мед, шоколад и сухофрукты.

Замдиректора НАИ упомянул казусный случай, когда мужчина-японец перепутал и забрал банку с медом.

«Кыргызский народ великодушный. Когда старик забрал мед, мы его обратно позвали и подарили еще баночку, отказались от претензий к нему. Мед мы держим в открытом пространстве, поэтому нельзя сказать, что он украл, просто думал, что можно брать», — сказал он.

Жалын Жээналиев заметил, что Кансайское телевидение уже три раза сняло репортаж про кыргызский павильон.

«Почти все СМИ приехали, сняли наш павильон. Кроме того, самое популярное и известное Кансайское телевидение уже три раза сделало о нас репортаж. Они выбрали КР, потому что влюбились в нашу страну», — заключил он.

Выставка началась 13 апреля в Осаке. Ее тема: «Проектируя общество будущего для нашей жизни» (Designing Future Society for Our Lives) с акцентом на инновации, устойчивое развитие и глобальное сотрудничество. С 13 апреля по 13 октября 2025 года в павильоне Кыргызстана будут проходить презентации, деловые встречи, культурные мероприятия и интерактивные выставки. Особое внимание уделят продвижению кыргызской культуры, креативной индустрии, экологически чистого туризма и инвестиционного потенциала республики.

С 6 по 7 июня пройдут Дни КР в Японии с культурной программой, где выступят манасчи, ансамбль «Үркөр», D Billions, певцы Азат Раимбердиев, Бек Исраилов, Каныкей, Айжан Нусувалиева, а также модели в образах от модного дома «Дилбар». Всех гостей павильона ждет дегустация национальных кыргызских блюд.

Участие в мероприятии бесплатное. Однако для входа на территорию выставки требуется предварительная регистрация: перейдите по ссылке или воспользуйтесь QR-кодом.