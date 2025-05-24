22:27
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Общество

Выставкам Кыргызстана на EXPO в Японии выделили около 7 миллионов сомов

Для презентации Кыргызстана на выставке EXPO-2025 в Японии из госбюджета выделили порядка 7 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора Национального агентства по инвестициям и генеральный комиссар на EXPO от КР Жалын Жээналиев.

По его словам, выделенные средства направлены на оформление павильона, пошив ширдаков, ала кийизов и других исторических элементов.

Все сделано нашими лучшими дизайнерами. Ширдаки и ала кийизы совместили кыргызские и японские орнаменты. Это авторский подход. Вся Япония воодушевлена нашим павильоном. Хоть он и маленький, но они заходят и не хотят уходить.

Жалын Жээналиев

Он отметил, что на рекламную продукцию выделили еще 1 миллион сомов, но в итоге потрачено 350-400 тысяч. Для гостей павильона сделали буклеты, подарочные футболки и шоперы.

Кроме того, на выставке представили «умную» колонку Акылай (кыргызстанская нейросеть AkylA), которую обучили говорить на японском языке. Она встречает гостей на трех языках: японском, английском и кыргызском.

Отечественные IT-разработчики создали «умное» зеркало Mirror, которое за 30 секунд генерирует видео человека в национальном кыргызском наряде. Туристам необходимо только сфотографироваться и отсканировать QR-код для скачивания видео. Мужчины преображаются в «кыргызских батыров», а женщины в «кыргызских принцесс».

В павильоне также представили продукцию из Кыргызстана: мед, шоколад и сухофрукты.

Замдиректора НАИ упомянул казусный случай, когда мужчина-японец перепутал и забрал банку с медом.

«Кыргызский народ великодушный. Когда старик забрал мед, мы его обратно позвали и подарили еще баночку, отказались от претензий к нему. Мед мы держим в открытом пространстве, поэтому нельзя сказать, что он украл, просто думал, что можно брать», — сказал он.

Жалын Жээналиев заметил, что Кансайское телевидение уже три раза сняло репортаж про кыргызский павильон.

«Почти все СМИ приехали, сняли наш павильон. Кроме того, самое популярное и известное Кансайское телевидение уже три раза сделало о нас репортаж. Они выбрали КР, потому что влюбились в нашу страну», — заключил он.

Выставка началась 13 апреля в Осаке. Ее тема: «Проектируя общество будущего для нашей жизни» (Designing Future Society for Our Lives) с акцентом на инновации, устойчивое развитие и глобальное сотрудничество. С 13 апреля по 13 октября 2025 года в павильоне Кыргызстана будут проходить презентации, деловые встречи, культурные мероприятия и интерактивные выставки. Особое внимание уделят продвижению кыргызской культуры, креативной индустрии, экологически чистого туризма и инвестиционного потенциала республики.

С 6 по 7 июня пройдут Дни КР в Японии с культурной программой, где выступят манасчи, ансамбль «Үркөр», D Billions, певцы Азат Раимбердиев, Бек Исраилов, Каныкей, Айжан Нусувалиева, а также модели в образах от модного дома «Дилбар». Всех гостей павильона ждет дегустация национальных кыргызских блюд. 

Участие в мероприятии бесплатное. Однако для входа на территорию выставки требуется предварительная регистрация: перейдите по ссылке или воспользуйтесь QR-кодом.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330220/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Kyrgyzstan to participate in EXPO 2025 in Japan
Kyrgyzstan’s national pavilion opened at EXPO 2025 in Osaka
Chamber of Commerce and Industry of Kyrgyzstan to hold EXPO 2024 in Bishkek
Cabinet of Ministers of Kyrgyzstan starts preparations for EXPO 2025 in Japan
Documents for $1.5 billion signed at China - Eurasia EXPO
National pavilion of Kyrgyzstan opened at EXPO in Qatar
Bishkek to host Kyrgyzstan EXPO – 2023 International Exhibition
Kyrgyzstan receives Best Delegation award at China - Eurasia EXPO
Akylbek Japarov makes speech at opening of China – Eurasia EXPO
Akylbek Japarov visits pavilion of Kyrgyzstan at China - Eurasia EXPO
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
В&nbsp;Евросоюзе меняют правила въезда: что изменится для владельцев шенгенских виз В Евросоюзе меняют правила въезда: что изменится для владельцев шенгенских виз
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
24 мая, суббота
21:25
Выставкам Кыргызстана на EXPO в Японии выделили около 7 миллионов сомов Выставкам Кыргызстана на EXPO в Японии выделили около 7...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 мая: днем без осадков
20:46
ЕС думает об отключении 20 банков от SWIFT в рамках санкций против России
20:27
Наказывать за утверждение цен на воду ниже себестоимости предлагают в ЖК
20:03
У памятника Курманджан датке вновь ярмарка. Торговцы опять уничтожают газоны