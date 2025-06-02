В Бишкек прибыли 18 электробусов

Сегодня, 2 июня 2025 года, в рамках заключенного договора с китайской компанией Anhui Ankai Automobile Company в Бишкек прибыло 18 электробусов. Об этом сообщает муниципалитет в соцсетях.

Напомним, 31 мая в столицу поступили 3 электробуса и 2 электробуса в апреле. Таким образом, в город Бишкек всего поступило 23 электробуса.

«В рамках проекта, финансируемого Азиатским банком развития, всего в Бишкек поступят 120 электробусов. Кроме того, в двух депо на стадии завершения работы по реконструкции, направленные на подготовку инфраструктуры к приему электробусов», – говорится в сообщении.