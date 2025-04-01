Просторные и современные. Дайыр Орунбеков показал прибывшие в Бишкек электробусы

Глава информационной службы администрации президента Дайырбек Орунбеков показал новые электробусы, прибывшие в Бишкек.

По его словам, они просторные и современные.

«Садыр Жапаров всегда финансировал развитие крупных городов, ремонт дорог и улучшение их инфраструктуры. Только недавно улицы города переполняли маршрутки, создавая пробки на дорогах. В прошлом году внутригородские улицы расширили, убрали беспорядочно установленные электропровода и линии троллейбусов. Бишкекчанам это не понравилось. Но, теперь, вместо троллейбусов прибыли электробусы», — написал он.

Дайырбек Орунбеков добавил, что в Бишкек прибыли два электробуса, еще 118 поставят в мае.

«Те, кто был против, когда убирали троллейбусные маршруты, прочитав эту информацию, думаю, обрадуются. Потому, что в отличие от старых троллейбусов, электробусы гораздо комфортабельнее и не наносят вреда экологии», — резюмировал он.

Напомним, для новых электробусов готовят два депо, которые раньше обслуживали троллейбусные линии. Их ремонтируют и устанавливают электрозарядные устройства.