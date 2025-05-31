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Общество

Старт сезона на Иссык-Куле под аккомпанемент стройки, пыли и техники

Фото 24.kg. Старт сезона на Иссык-Куле

Туристический сезон на Иссык-Куле официально стартовал, но попасть на курортный берег по земле — настоящая проверка на выносливость. Несмотря на амбициозные планы властей и масштабные работы, северная трасса вновь «не готова к встрече гостей».

От Корумду дорога в ад

Идеальное покрытие заканчивается в районе села Корумду, дальше — километры перекопанной дороги, пыль, стройтехника и пробки. Расширяют трассу буквально вплотную к жилым домам. Люди жалуются на шум, грязь и постоянные неудобства, но терпят — «ради будущего».

Проект реконструкции автодороги Бишкек — Балыкчи — Чолпон-Ата — Каракол предусматривает ее расширение до четырех полос. Срок завершения, по данным Министерства транспорта, — конец 2026 года. Но есть сомнения, что часть участков успеют сдать даже к следующему сезону.

Строительный бум и пятизвездочные амбиции

Пока одни роют и кладут асфальт, другие строят. Вдоль побережья — строительный бум: закладываются фундаменты, поднимаются этажи.

Сразу три крупных туристических объекта класса люкс возводят на берегу Иссык-Куля. Один — напротив аэропорта в селе Тамчи, второй — в районе села Сары-Ой, третий — вблизи Чолпон-Аты. По данным СМИ, все три проекта позиционируют как будущие пятизвездочные отели с международными стандартами сервиса.

Инвесторы, среди которых есть и иностранные компании, рассчитывают, что завершение строительства привлечет на Иссык-Куль туристов не только из стран СНГ, но и из Европы, Ближнего Востока и Китая.

Строительство ведут в рамках программы развития туристической инфраструктуры Иссык-Кульской области. Ожидается, что первые объекты примут гостей к следующему летнему сезону. 

Иссык-Куль мелеет

Местные старожилы бьют тревогу: уровень воды в озере вновь снизился. По их словам, вода отошла почти на 90 сантиметров. Один из капитанов судна в местном клубе показывает:

Раньше три сваи пирса стояли в воде, в этом году — уже четыре. Значит, ушла примерно на метр.

Андрей, местный житель

Причины снижения уровня воды обсуждают ученые и экологи, официальных заявлений пока нет.

Пляжи, катера и туристическая полиция

В 2025 году на Иссык-Куле работает туристическая полиция. Причем не только на суше: в распоряжение подразделения поступили катера, включая быстроходные, для патрулирования прибрежной зоны, пляжей и акватории.

Ожидается, что это поможет не только бороться с нарушениями, но и оперативно реагировать на происшествия на воде.

Цены без скачков

Хорошая новость — по данным местных туроператоров, цены в этом сезоне не изменятся. Колебания будут в пределах ±5 процентов в зависимости от уровня сервиса и типа жилья. При этом спрос на частный сектор и санатории остается высоким, особенно в июле и августе.

Несмотря на затяжные дорожные работы и неудобства, Иссык-Куль встречает туристов масштабными переменами. Регион явно переживает трансформацию. И хотя сегодняшний путь сюда тернист, есть надежда на то, что через несколько лет поездка на озеро станет комфортной и быстрой, если, конечно, строители не подведут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330949/
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