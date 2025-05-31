Старт сезона на Иссык-Куле под аккомпанемент стройки, пыли и техники

Туристический сезон на Иссык-Куле официально стартовал, но попасть на курортный берег по земле — настоящая проверка на выносливость. Несмотря на амбициозные планы властей и масштабные работы, северная трасса вновь «не готова к встрече гостей».
От Корумду дорога в ад
Идеальное покрытие заканчивается в районе села Корумду, дальше — километры перекопанной дороги, пыль, стройтехника и пробки. Расширяют трассу буквально вплотную к жилым домам. Люди жалуются на шум, грязь и постоянные неудобства, но терпят — «ради будущего».
Строительный бум и пятизвездочные амбиции
Пока одни роют и кладут асфальт, другие строят. Вдоль побережья — строительный бум: закладываются фундаменты, поднимаются этажи.
Инвесторы, среди которых есть и иностранные компании, рассчитывают, что завершение строительства привлечет на Иссык-Куль туристов не только из стран СНГ, но и из Европы, Ближнего Востока и Китая.
Строительство ведут в рамках программы развития туристической инфраструктуры Иссык-Кульской области. Ожидается, что первые объекты примут гостей к следующему летнему сезону.
Иссык-Куль мелеет
Местные старожилы бьют тревогу: уровень воды в озере вновь снизился. По их словам, вода отошла почти на 90 сантиметров. Один из капитанов судна в местном клубе показывает:
Раньше три сваи пирса стояли в воде, в этом году — уже четыре. Значит, ушла примерно на метр.Андрей, местный житель
Причины снижения уровня воды обсуждают ученые и экологи, официальных заявлений пока нет.
Пляжи, катера и туристическая полиция
В 2025 году на Иссык-Куле работает туристическая полиция. Причем не только на суше: в распоряжение подразделения поступили катера, включая быстроходные, для патрулирования прибрежной зоны, пляжей и акватории.
Ожидается, что это поможет не только бороться с нарушениями, но и оперативно реагировать на происшествия на воде.
Цены без скачков
Хорошая новость — по данным местных туроператоров, цены в этом сезоне не изменятся. Колебания будут в пределах ±5 процентов в зависимости от уровня сервиса и типа жилья. При этом спрос на частный сектор и санатории остается высоким, особенно в июле и августе.