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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, фильм, показанный на Каннском кинофестивале, и продолжение истории о боевых искусствах с участием Джеки Чана.

1
«Кыргызбай» (комедия)

Манас — пластический хирург, который боится признаться отцу, легендарному кардиохирургу, в своей «неправильной» профессии. Аскар — старший брат, увязший в долгах и пытающийся скрыть от семьи надвигающуюся катастрофу. На юбилее отца оба вынуждены играть роли идеальных сыновей. Но чем крепче маска, тем больнее, когда она начинает трещать.

2
«Крутой поворот» (триллер)

Джош переезжает в новый дом вместе с женой и сыном в надежде на тихую семейную жизнь. Все выглядит идеально. Но их дом находится у опасного поворота, и на глазах Джоша и его семьи происходит автокатастрофа. Скоро происходят еще одна и еще... Джош становится одержимым спасением жизней жертв на крутом повороте перед его домом.

3
«Быстрее ветра» (боевик)

Макс была многообещающей гонщицей, но решила завязать со спортом и нашла себе работу попроще. Судьба сводит девушку с отставным гонщиком, который помогает ей получить место в академии, готовящей лучших спортсменов мира. В школе Макс знакомится с Уиллом, и между ними мгновенно пробегает искра. Звание чемпиона «Формулы 1» никогда не было так близко, но вдруг на пути к титулу встает еще один неожиданный соперник — Уилл. Теперь Макс должна решить, что для нее важнее — любовь или победа.

4
«Каратэ-пацан: Легенды» (драма)

Продолжение истории об американском мальчишке, победившем в соревнованиях по кунг-фу, и о пожилом мастере, помогавшем ему в этом непростом деле.

5
«Финикийская схема» (боевик)

1950-й. Богатый бизнесмен Жа-Жа Корда одним своим желанием способен начинать войны и ронять мировую экономику. После очередного покушения он ненадолго попадает в место, похожее на рай, и решает, что пора озаботиться наследием.

6
«Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая Красавица» (мультфильм)

Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел магической безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником благородным принцем Рагнаром им предстоит перевернуть весь волшебный мир — от пещеры Али Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного Полюса.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330884/
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