13:33
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Общество

В погоне за маньяком, драмы и комедии. Что посмотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Постер сериала «Фишер. Затмение»

На следующей неделе (26 мая — 1 июня) многих может заинтересовать второй сезон российского триллера «Фишер». Первый сезон о поимке маньяка получил высокие оценки. Для любителей «Секса в большом городе» тоже подарок — третий сезон франшизы. Не обойдется на неделе и без комедий, дорам и нового сезона фантастического мультсериала.

1
«Фишер», триллер, второй сезон (29 мая)

Второй сезон сериала посвящен розыску нового маньяка на юге России. На дворе 1994 год. Многие считают, что речь в фильме о кубанском душителе Леване Арояне, который за шесть лет убил не менее пяти девушек. Съемки продолжения проходили не только в Москве, как раньше, но и в Абхазии. Расследованием займется все та же компания, но с небольшими изменениями.

2
«И просто так», мелодрама, третий сезон (29 мая)

Это продолжение франшизы «Секс в большом городе». Спустя несколько лет после событий последнего фильма подруги вновь собираются вместе. Журналистка Кэрри продолжает исследовать отношения, но с годами ее взгляды на мужчин заметно меняются. Зрители узнают, к чему привела ее свадьба с возлюбленным Мистером Бигом. Также о своей жизни расскажут адвокат Миранда и искусствовед Шарлотта, а вот четвертая подруга Саманта в сериале не появилась.

3
«Отдел нераскрытых дел», триллер, первый сезон (29 мая)

Наглый, но блестящий детектив Мэттью Гуд возглавляет отдел по расследованию особо тяжких дел в этой эдинбургской драме от сценариста и режиссера сериала «Ход королевы».

4
«Два холма», фэнтези, третий сезон (27 мая) 

Комедийная антиутопия о мире женщин. После биологической катастрофы все мужское население Земли погибло. Однако «слабый пол» не растерялся. Женщины изобрели способ «выращивать» детей в пробирках. Они построили экологически чистые мегаполисы, запретили войны и отменили любое неравенство. Но неожиданно выясняется, что за пределами безопасных городов все же выжили некоторые мужчины. Их не устраивает новое мироустройство, в котором для них нет места.

5
«Позолоченный век», драма, третий сезон (27 мая)

Нью-Йорк 1882 года. США вошли в период, который историки позже назовут «Позолоченным веком» — эпохой экономического роста и технологической революции, которая помогла в короткие сроки развить страну и моментально превратила самых предприимчивых бизнесменов в миллионеров. Большие деньги не только изменили облик городов, но и пошатнули сформированную социальную иерархию: в высшее общество аристократов начали пробиваться вчерашние бедняки с мечтой. К первым в сериале относятся сестры Аньес и Ада, которые приютили у себя осиротевшую племянницу Мариан, ко вторым — нувориши-соседи, железнодорожный барон Джордж и его жена Берта, планирующая не только стать своей в кругу знати, но и подмять его под себя.

6
«Женщина, проглотившая солнце», дорама, первый сезон (26 мая)

В сериале рассказывается история Пэк Соль Хи, матери-одиночки, полной позитивной энергии, которая управляет закусочной и одна воспитывает свою дочь Пэк Ми Со. Соль Хи оказывается втянутой в водоворот судьбы, который в одно мгновение разрушает ее простую, но счастливую повседневную жизнь, когда ее дочь становится жертвой, но превращается в преступника. Пэк Соль Хи клянется отомстить тем, кто несет за это ответственность.

7
«Первый: Герои старшей школы», дорама, первый сезон (29 мая)

Южнокорейская дорама рассказывает о школьном буллинге и учениках, которые решили самостоятельно противостоять насилию. Ким Ый-гем — один из лучших учеников старшей школы, который всецело сосредоточен на учебе. Никто из его одноклассников и не подозревает о том, что дома ему приходится терпеть постоянные унижения от отца. Когда Ый-гем становится и жертвой школьного насилия, он при поддержке другого ученика Кан Юн-ги решает выпустить свою злость наружу. Вместе они создают команду школьных мстителей, которые намерены избавить учебное заведение от издевательств и тирании избранных учеников.

8
«Второй лучший госпиталь в галактике», фантастика, второй сезон (27 мая)

В центре событий оказываются храбрые инопланетные хирурги и по совместительству неразлучные подруги по имени Спич и Клак. Их ждет немало захватывающих приключений во Вселенной. Главные героини принимаются за самые трудные дела в галактике, не останавливаясь ни перед чем ради того, чтобы достичь своей цели. Инопланетные врачи специализируются на уникальных научно-фантастических заболеваниях, которыми нередко страдают живые организмы в той или иной части Вселенной.

9
«Нереалити», драма, второй сезон (1 июня)

После десяти лет на реалити-шоу (условный «Дом-2») под пристальными взглядами телекамер и миллионов зрителей Риту (Ольга Дибцева) выгоняют с проекта — она довела другую участницу до попытки суицида. Рита едет в родной город Костров, чтобы найти деньги, заплатить доктору и доказать, что жертва психологического давления — обманщица и симулянтка. В провинции пусть все и смотрят популярное реалити-шоу, но Риту ненавидят, потому что завидуют. В открытую соседи на конфликт не идут, но обозвать девушку не упускают случая. Дома ждут мама, верная зрительница проекта, и папа, который с дочерью давно не разговаривает. В Кострове приезд знаменитости из телевизора вызывает настоящий ажиотаж.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (19-25 мая), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329687/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
Мистика, триллер и мультсериалы. Что посмотреть на следующей неделе
«Любовь. Смерть. Роботы», триллеры и комедии. Что посмотреть на следующей неделе
«Мыслить как преступник», комедия и дорама. Что посмотреть на следующей неделе
Новое дело «Мосгаз», мультсериал и комедии. Что смотреть на следующей неделе
Юра Борисов, «Звездные войны» и мультсериал. Что смотреть на следующей неделе
Сериал о Шерлоке, драмы и российская комедия. Что смотреть на следующей неделе
Финал «Рассказа служанки», фантастика и драма. Что смотреть на следующей неделе
Новая роль Дмитрия Нагиева, комедии и аниме. Что смотреть на следующей неделе
Новый сериал от Гая Ричи, дорама и комедии. Что смотреть на следующей неделе
Реальная история о маньяке, дорама и ужасы. Что смотреть на следующей неделе
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
В&nbsp;Евросоюзе меняют правила въезда: что изменится для владельцев шенгенских виз В Евросоюзе меняют правила въезда: что изменится для владельцев шенгенских виз
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
24 мая, суббота
13:25
В Оше завершилась III Международная неделя моды Ak Buura Fashion Week — 2025 В Оше завершилась III Международная неделя моды Ak Buur...
13:02
Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
12:50
В МИД прокомментировали избиение кыргызстанца в Алматы
12:45
В Кыргызстане снова произошло землетрясение
12:44
Техника безопасности. В Бишкеке несколько стройкомпаний получили предупреждение