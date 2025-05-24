В погоне за маньяком, драмы и комедии. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (26 мая — 1 июня) многих может заинтересовать второй сезон российского триллера «Фишер». Первый сезон о поимке маньяка получил высокие оценки. Для любителей «Секса в большом городе» тоже подарок — третий сезон франшизы. Не обойдется на неделе и без комедий, дорам и нового сезона фантастического мультсериала.

1 «Фишер», триллер, второй сезон (29 мая)

Второй сезон сериала посвящен розыску нового маньяка на юге России. На дворе 1994 год. Многие считают, что речь в фильме о кубанском душителе Леване Арояне, который за шесть лет убил не менее пяти девушек. Съемки продолжения проходили не только в Москве, как раньше, но и в Абхазии. Расследованием займется все та же компания, но с небольшими изменениями.

2 «И просто так», мелодрама, третий сезон (29 мая)

Это продолжение франшизы «Секс в большом городе». Спустя несколько лет после событий последнего фильма подруги вновь собираются вместе. Журналистка Кэрри продолжает исследовать отношения, но с годами ее взгляды на мужчин заметно меняются. Зрители узнают, к чему привела ее свадьба с возлюбленным Мистером Бигом. Также о своей жизни расскажут адвокат Миранда и искусствовед Шарлотта, а вот четвертая подруга Саманта в сериале не появилась.

3 «Отдел нераскрытых дел», триллер, первый сезон (29 мая)

Наглый, но блестящий детектив Мэттью Гуд возглавляет отдел по расследованию особо тяжких дел в этой эдинбургской драме от сценариста и режиссера сериала «Ход королевы».

4 «Два холма», фэнтези, третий сезон (27 мая)

Комедийная антиутопия о мире женщин. После биологической катастрофы все мужское население Земли погибло. Однако «слабый пол» не растерялся. Женщины изобрели способ «выращивать» детей в пробирках. Они построили экологически чистые мегаполисы, запретили войны и отменили любое неравенство. Но неожиданно выясняется, что за пределами безопасных городов все же выжили некоторые мужчины. Их не устраивает новое мироустройство, в котором для них нет места.

5 «Позолоченный век», драма, третий сезон (27 мая)

Нью-Йорк 1882 года. США вошли в период, который историки позже назовут «Позолоченным веком» — эпохой экономического роста и технологической революции, которая помогла в короткие сроки развить страну и моментально превратила самых предприимчивых бизнесменов в миллионеров. Большие деньги не только изменили облик городов, но и пошатнули сформированную социальную иерархию: в высшее общество аристократов начали пробиваться вчерашние бедняки с мечтой. К первым в сериале относятся сестры Аньес и Ада, которые приютили у себя осиротевшую племянницу Мариан, ко вторым — нувориши-соседи, железнодорожный барон Джордж и его жена Берта, планирующая не только стать своей в кругу знати, но и подмять его под себя.

6 «Женщина, проглотившая солнце», дорама, первый сезон (26 мая)

В сериале рассказывается история Пэк Соль Хи, матери-одиночки, полной позитивной энергии, которая управляет закусочной и одна воспитывает свою дочь Пэк Ми Со. Соль Хи оказывается втянутой в водоворот судьбы, который в одно мгновение разрушает ее простую, но счастливую повседневную жизнь, когда ее дочь становится жертвой, но превращается в преступника. Пэк Соль Хи клянется отомстить тем, кто несет за это ответственность.

7 «Первый: Герои старшей школы», дорама, первый сезон (29 мая)

8 «Второй лучший госпиталь в галактике», фантастика, второй сезон (27 мая)

Южнокорейская дорама рассказывает о школьном буллинге и учениках, которые решили самостоятельно противостоять насилию. Ким Ый-гем — один из лучших учеников старшей школы, который всецело сосредоточен на учебе. Никто из его одноклассников и не подозревает о том, что дома ему приходится терпеть постоянные унижения от отца. Когда Ый-гем становится и жертвой школьного насилия, он при поддержке другого ученика Кан Юн-ги решает выпустить свою злость наружу. Вместе они создают команду школьных мстителей, которые намерены избавить учебное заведение от издевательств и тирании избранных учеников.

В центре событий оказываются храбрые инопланетные хирурги и по совместительству неразлучные подруги по имени Спич и Клак. Их ждет немало захватывающих приключений во Вселенной. Главные героини принимаются за самые трудные дела в галактике, не останавливаясь ни перед чем ради того, чтобы достичь своей цели. Инопланетные врачи специализируются на уникальных научно-фантастических заболеваниях, которыми нередко страдают живые организмы в той или иной части Вселенной.

9 «Нереалити», драма, второй сезон (1 июня)

После десяти лет на реалити-шоу (условный «Дом-2») под пристальными взглядами телекамер и миллионов зрителей Риту (Ольга Дибцева) выгоняют с проекта — она довела другую участницу до попытки суицида. Рита едет в родной город Костров, чтобы найти деньги, заплатить доктору и доказать, что жертва психологического давления — обманщица и симулянтка. В провинции пусть все и смотрят популярное реалити-шоу, но Риту ненавидят, потому что завидуют. В открытую соседи на конфликт не идут, но обозвать девушку не упускают случая. Дома ждут мама, верная зрительница проекта, и папа, который с дочерью давно не разговаривает. В Кострове приезд знаменитости из телевизора вызывает настоящий ажиотаж.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (19-25 мая), можно посмотреть здесь.