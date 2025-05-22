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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский фильм ужасов, богатырское фэнтези, новую миссию Итана Ханта, а также семейную картину о пришельце.

1
«Кара дуба» (ужасы)

Дочь из состоятельной семьи Айжан подвергается колдовству — ее близкие обращаются к ясновидящей, которая читает заклинание. В результате воздействия магии в Айжан вселяется джинн.

2
«Соловей против Муромца» (фэнтези)

Давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Благодаря эликсиру бессмертия Соловей дожил до наших дней. И теперь он хочет оживить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. Сегодня лишь семья наших героев знает эту тайну. Отцу героев профессору Киселеву удается найти Муромца на севере, во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырем и разбойником.

3
«Лило и Стич» (семейный)

Одинокая гавайская девочка начинает дружить со сбежавшим пришельцем.

4
«Миссия невыполнима: Финальная расплата» (боевик)

Итан Хант пытается разыскать инновационный искусственный интеллект, угрожающий существованию всего мира.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330051/
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