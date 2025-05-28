Минэкономики работает над внесением цемента в список социально значимых товаров

Министерство экономики и коммерции начало разработку поправок в постановление кабинета министров «О государственном регулировании цен на социально значимые товары». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что действующий перечень социально значимых товаров, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен на внутреннем рынке, не включает цемент.

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В ведомстве считают, что отсутствие контроля над ценами на цемент приводит к необоснованному завышению цен на него, а это оказывает влияние на стоимость строительства жилья, инфраструктурных и социальных объектов.

В Минэкономики отметили, что включение цемента в перечень социально значимых товаров поможет достичь:

стабилизации цен на цемент;

стимулирования развития строительного сектора;

улучшения социально-экономической ситуации;

усиления контроля и прозрачности рынка.

Ранее в Службе антимонопольного регулирования сообщали, что направили в Министерство экономики предложение о включении цемента в перечень социально значимых товаров.

Это произошло после роста цен на цемент и снятия кабмином запрета на ввоз в страну этого стройматериала.