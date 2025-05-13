Цемент могут признать социально значимым товаром. Цены в Бишкеке снова выросли

В свете последних событий на рынке строительных материалов, включая обсуждения о дефиците и недавнюю отмену запрета на импорт, 24.kg решило выяснить, сколько в среднем по предложениям рынков стоит мешок цемента в Бишкеке.

Согласно проведенному мониторингу, цены на цемент на столичных рынках варьируются:

Кантский M-400 : от 500 до 550 сомов за мешок (50 килограммов);

Портланд M-400 : от 510 до 550 сомов за мешок;

Кантский M-500 : от 500 до 530 сомов за мешок;

Араван M-500 : около 500 сомов за мешок;

Цемент ЮКЦ M-500: около 520 сомов за мешок.

Как сообщил 24.kg заместитель председателя Службы антимонопольного регулирования (САР) Мурат Иманкулов, анализ текущей ситуации показал, что в стране наблюдается дефицит цемента и рост цен на этот товар.

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, САР направила в Министерство экономики предложение о включении цемента в перечень социально значимых товаров.

В настоящее время в Кыргызстане функционируют пять цементных заводов. Согласно статистическим данным, в 2024 году в Кыргызстане было произведено 3 миллиона 99 тысяч тонн цемента. По сравнению с 2020 годом объем производства увеличился на 1 миллион 226,9 тысячи тонн.