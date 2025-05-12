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Экономика

Кабмин Кыргызстана отменил запрет на ввоз цемента

Кабинет министров принял решение снять временный запрет на ввоз цемента в страну. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Это решение вносит изменения в ранее принятый документ от 31 марта, который ограничивал ввоз некоторых строительных товаров. Теперь второй абзац пункта 1 этого постановления, касающийся запрета на импорт цемента, утратил силу с момента официальной публикации нового документа.

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Цель отмены запрета — обеспечить стабильность на строительном рынке и поддержать его активный рост. Власти рассчитывают, что это поможет удовлетворить растущий спрос на стройматериалы и обеспечить бесперебойную работу на стройках.

Согласно новому постановлению, Министерство экономики в течение трех дней должно уведомить о снятии ограничения Евразийскую экономическую комиссию и Всемирную торговую организацию. Министерство иностранных дел, в свою очередь, проинформирует Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств также в трехдневный срок.

Отмечается, что снятие ограничений на ввоз цемента предотвратит возможный дефицит и поможет стабилизировать цены на этот важный строительный материал.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328628/
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