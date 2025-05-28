Снос Музучилища: кто построит новое здание и где будут учиться студенты

Вопрос переезда Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева еще не решен. Об этом 24.kg сообщил представитель Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жееналиев.

В редакцию продолжают поступать жалобы от студентов училища. Они отмечают, что здание в «Тунгуче», в котором они должны будут учиться, не соответствует условиям. Кроме того, оно находится далеко, и не готовы туда ездить не только студенты, но и преподаватели. Также заявлено, что некоторые учителя уже уволились после того, как стало известно о скором переезде.

Директор Музучилища Советжан Асанкадыр эту информацию опроверг. Он отметил, что никто из педагогов не уходил, добавив, что преподавательский состав, напротив, расширяется. При этом разделяет мнение своих студентов относительно состояния здания в «Тунгуче», куда предложено временно переместить училище.

«Я там был, это здание, действительно, далеко находится и не соответствует нам, там всего 30 комнат. Мы тут в 70 комнатах не можем разместиться. Я сказал Минкультуры, что это здание нам не подходит, они сейчас ищут другое. Сейчас пока никакого разговора о переезде нет, даже приказа о сносе пока нет. Я думаю, в любом случае государство нас на улице не оставит», — сказал Советжан Асанкадыр.

В Минкультуры также сообщили, что пока окончательного решения о переезде училища нет, ведомство все еще решает вопрос здания.

Как уточнил Азамат Жееналиев, сейчас рассматривается несколько вариантов зданий, где можно временно разместить училище.

«Пока ни сноса, ни начала строительства не было. Будет принято решение об аварийности здания. На основании этого будет производиться снос. До этого дано заключение Института сейсмологии о том, что здание имеет небезопасные дефекты. В первую очередь мы найдем новое здание для училища, после этого будут продолжены все остальные процедуры», — сказал он.

Заведующий сектором по улучшению материально-технической базы и инфраструктуры министерства также ответил на вопросы в социальных сетях относительно того, действительно ли на месте снесенного здания построят новое училище или отдадут участок под другой объект, а также на сомнения относительно того, что в Кыргызстане найдутся специалисты, которые смогут построить акустически соответствующий концертный зал в новом здании.

Он сообщил, что строительством будет заниматься не само Министерство культуры, а управление делами президента.

«Вместо двухэтажного здания будет построено пятиэтажное с концертным залом, общежитием. Сейчас студентам не хватает помещений. Будет подготовлена проектно-сметная документация. По поводу акустики в проекте будут участвовать специалисты, которые установят, какой должна быть акустика, какой должна быть шумоизоляция и так далее», — добавил Азамат Жееналиев.

Ранее стало известно, что здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева в Бишкеке снесут. Студентам сообщили, что они должны сдать экзамены до 23 июня. Студенты жаловались, что новый учебный год им придется начать в здании в «Тунгуче», в котором нет соответствующих условий.