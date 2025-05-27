Снос здания Музучилища имени Куренкеева. Студенты не знают, где будут учиться

Здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева в Бишкеке снесут этим летом. Студентам сообщили, что они должны сдать экзамены до 23 июня.

Как рассказала 24.kg одна из студенток, теперь неизвестно, где они будут продолжать свое обучение.

«Где-то полгода назад к нам приходили из министерства, сказали, что будет реконструкция, потому что в нашем здании нет подвала. А теперь говорят, что будет снос, а учиться мы будем в «Тунгуче», рядом с катком. Но, насколько нам известно, там нет зданий, подходящих для училища. Непонятно, где именно мы будем учиться», — сказала девушка.

По ее словам, преподаватели не дают никакой информации, кроме того, что последний день пребывания в училище — 23 июня.

Девушка отметила, что и сами студенты, и их родители не согласны с обучением в здании, находящемся в другом районе города, поэтому они намерены обратиться в Министерство культуры за разъяснениями.

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Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Гульбара Абдыкалыкова сообщила 24.kg, что в настоящее время рассматривается несколько вариантов зданий для временного размещения училища. По ее словам, строительство училища будет вестись около двух лет, после этого студенты смогут вернуться на учебу уже в новое здание.

В прошлом году сообщалось, что Минкультуры планирует снести здание Кыргызского государственного музыкального училища имени Мураталы Куренкеева и построить на его месте новое. Отмечалось, что здание в свое время построено без подвала на низком фундаменте, поэтому принято решение строить новое здание училища — на том же месте и по аналогичному проекту.

Училище образовано в октябре 1939-го во Фрунзе. 25 мая 1945 года ему присвоено имя народного артиста Киргизской ССР Мураталы Куренкеева. В августе 2024-го президент присвоил этому образовательному учреждению статус национального.