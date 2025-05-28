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Общество

Содержание нитратов в продаваемых арбузах в пределах нормы — Минсельхоз

Содержание нитратов в продаваемых в Бишкеке арбузах в пределах нормы. Об этом сообщили специалисты лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ветеринарной службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Согласно информации, если содержание нитратов в арбузах составляет 60 миллиграммов на 1 килограмм, такая дозировка считается безопасной и не вредной для здоровья человека.

В настоящее время арбузы импортируются из Узбекистана и проходят ежедневные лабораторные проверки.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Арбузы

Специалисты отмечают, что вместе с арбузами проверяют и другие овощи и фрукты. Каждая партия продукции, поступающая на рынки и в магазины, должна иметь подтверждающий документ, где указаны страна происхождения и результаты предыдущих проверок.

На сегодня в республике работают 78 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, из них 13 — в Бишкеке. Эти учреждения ежедневно контролируют безопасность продуктов питания и обеспечивают население качественной продукцией.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Проверка фруктов

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330633/
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