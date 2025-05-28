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Общество

В Казахстане предлагают отмечать шесть новых профессиональных праздников

В Казахстане предлагают отмечать шесть новых профессиональных праздников. В Министерстве труда и социальной защиты населения предложили их утвердить. Проект соответствующего приказа опубликован на портале «Открытые НПА».  

Что будут праздновать в случае утверждения у соседей:

  • день предпринимателей — 31 января;
  • день ремесленников — 7 июля;
  • день работников сферы естественных монополий — 9 июля;
  • день работника санитарно-эпидемиологической службы — 15 сентября;
  • день работников кадровой службы — 12 октября;
  • день работника сферы общественного питания — 20 октября.

Также Минтруда РК предложило изменить дату празднования Дня энергетика — с третьего воскресенья декабря на 22 декабря. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330594/
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