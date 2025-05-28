В Казахстане предлагают отмечать шесть новых профессиональных праздников. В Министерстве труда и социальной защиты населения предложили их утвердить. Проект соответствующего приказа опубликован на портале «Открытые НПА».

Что будут праздновать в случае утверждения у соседей:

день предпринимателей — 31 января;

день ремесленников — 7 июля;

день работников сферы естественных монополий — 9 июля;

день работника санитарно-эпидемиологической службы — 15 сентября;

день работников кадровой службы — 12 октября;

день работника сферы общественного питания — 20 октября.

Также Минтруда РК предложило изменить дату празднования Дня энергетика — с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.