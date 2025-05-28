В Казахстане предлагают отмечать шесть новых профессиональных праздников. В Министерстве труда и социальной защиты населения предложили их утвердить. Проект соответствующего приказа опубликован на портале «Открытые НПА».
Что будут праздновать в случае утверждения у соседей:
- день предпринимателей — 31 января;
- день ремесленников — 7 июля;
- день работников сферы естественных монополий — 9 июля;
- день работника санитарно-эпидемиологической службы — 15 сентября;
- день работников кадровой службы — 12 октября;
- день работника сферы общественного питания — 20 октября.
Также Минтруда РК предложило изменить дату празднования Дня энергетика — с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.