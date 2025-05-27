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Общество

Объединение школ в Бишкеке продолжится

Объединение школ в Бишкеке продолжится. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии городского кенеша по социальным вопросам сообщила директор департамента образования Рахат Мусаева.

По ее словам, в столице функционирует 120 муниципальных школ. Дети учатся в две смены, но в некоторых школах начальные классы занимаются в три смены.

«Часть школ переуплотнена, в отдельных районах проводятся работы по строительству дополнительных корпусов. Из-за внутренней миграции количество учащихся у нас ежегодно меняется, поэтому не могу сказать точно, сколько школ нужно построить в Бишкеке», — сказала Рахат Мусаева.

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Депутат Улукбек Карыбек уулу отметил, что к народным избранникам в начале учебного года поступает много обращений от граждан, которые не могут устроить ребенка в школу из-за нехватки мест.

Рахат Мусаева заверила, что никому в приеме в первый класс не отказывают, поскольку все дети должны учиться.

«Если граждане зарегистрированы по микроучастку, то ребенка должны принять в школу, — сказала глава департамента. — В некоторых столичных школах, наоборот, детей мало, поэтому проводится работа по объединению с переуплотненными общеобразовательными организациями, чтобы выровнять количество учащихся. Мы изучали международный опыт. Например, объединили школы № 28 и 70. В этом году тоже есть такие планы».

Ранее сообщалось, что в Бишкеке нужно построить 18 школ, чтобы снять перегруженность среднеобразовательных учебных учреждений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330546/
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