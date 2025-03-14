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Власть

В Бишкеке нужно построить 18 школ, чтобы снять перегруженность

В Бишкеке нужно построить 18 школ, чтобы снять перегруженность среднеобразовательных учебных учреждений. Об этом на заседании депутатской группы «Мекенчил» сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, в этом году планируется строительство 12 школ по линии Катарского благотворительного фонда. Сейчас заканчивается строительство учебного заведения в жилмассиве «Ак-Бата» и дополнительного корпуса к школе № 88.

«У нас в городе при мощности 205 тысяч детей, обучаются 230 тысяч. Еще около 15-18 школ в зависимости от мощности необходимо построить. Ежегодно увеличивается количество первоклассников. Если раньше у нас было 18 тысяч учеников первого класса, в последний год набрали почти 25 тысяч», — сказала Виктория Мозгачева.

Она отметила, что объединение школ также решило проблему переполненности в учебных заведениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322822/
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