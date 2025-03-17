Старый Бишкек может стать жертвой новостроя. Каких зданий может лишиться город

«Город молодой, и исторических ценностей в нем мало. На пальцах руки можно сосчитать! Ладно, был бы старым и истории было бы предостаточно. Уничтожают же историю!» — заявил собеседник 24.kg архитектор Советбек Абышев, когда журналист только задал первый вопрос.
Касался он инвентаризации исторических зданий Бишкека, которые на канцелярском языке звучат как «здания, имеющие статус памятника истории и культуры республиканского и местного значений». Мы пытались разобраться, для чего ее проводят и действительно ли некоторые объекты могут лишится охранного статуса? И что их может ждать в этом случае?
Странная оценка исторических зданий
В январе 2025 года 24.kg писало о создании межведомственной комиссии по инвентаризации и оценке административных зданий, отнесенных к объектам историко-культурного наследия, в которых расположены госорганы и органы МСУ. Ее создали распоряжением главы кабинета министров.
Членам комиссии поручили провести инвентаризацию, историческую, научную, художественную и иную культурную оценку административных зданий и сооружений, имеющих статус памятников истории, градостроительства и архитектуры XX века.
Интересно, что из 63 членов комиссии только у 14 профессия как-то связана с архитектурой, историей, музеями и так далее.
Остальные 49 человек — представители государственных органов и местных государственных администраций. Например, как сотрудники МВД или Минэнерго могут дать художественную или историческую оценку тому или иному зданию? Вопрос открытый.
В итоге комиссия на своем заседании 17 февраля этого года решила поддержать предложение управления делами президента о лишении статуса исторического, научного, культурного и иного памятника пяти зданий в Бишкеке, где располагаются госорганы и органы МСУ и которые входили в список объектов историко-культурного наследия. Или, проще говоря, лишить их охранного свидетельства.
Зданиями, которые могут снести, оказались:
- по улице Абдумомунова, 207 (бывший Жогорку Кенеш, правительство);
- по улице Абдумомунова, 205 (Верховный суд, часть здания в прошлом занимал АУЦА);
- по улице Абдрахманова, 175 (офис ИА «Кабар»);
- по проспекту Чуй, 106 (ранее здесь располагалось Минэкономики и коммерции);
- по улице Фрунзе, 374 (ныне здесь располагается Национальный статистический комитет).
Первые три имеют статус республиканского значения, последние два — местного.
По закону памятники лишать статуса нельзя
В Минкультуры пока воздерживаются от комментариев. Там лишь сообщили, что «речь не идет о сносе указанных объектов, а вопрос заключается о внесении изменений в Государственный список памятников истории и культуры».
Один из членов комиссии ученый-историк Кыяс Молдокасымов (он выступил против лишения статуса перечисленных объектов) полагает, что указанные здания хотят лишить охранного свидетельства с целью дальнейшего предложения их потенциальным инвесторам, которые на месте исторических объектов могут построить что-то новое.
Он отмечает, что перечисленные объекты можно передать частным лицам и без лишения их статуса.
Но, как гласит статья 29 Закона «Об охране и использовании историко-культурного наследия», «...юридические и физические лица получают статус пользователя памятника истории и культуры после заключения письменного договора, в котором, помимо прочего, пользователь принимает на себя все обязательства по охране и использованию памятников, предусмотренные законодательством и настоящим законом». Причем сроком не более пяти лет.
Иными словами, частное лицо может быть только временным пользователем, без права внесения каких-либо конструкторских и иных изменений.
Сколько объектов получат статус «утрачен»?
Вообще, по законодательству КР исключать здания, имеющие статус историко-культурного наследия, запрещено.
То есть здание, имеющее охранное свидетельство, теряет статус, если оно по объективным или субъективным причинам разрушено.
Порядок и процедура утраты статуса пямятника историко-культурного наследния ни в Законе «Об охране и использовании историко-культурного наследия», ни в «Положении об учете, охране, реставрации и использовании объектов историко-культурного наследия» четко не прописаны.
В любом случае вышеуказанные объекты, возможно, лишат охранного свидетельства и продадут на аукционе.
Откуда деньги на административный городок?
Причина проста. В пункте 2 Указа президента от 6 декабря 2024 года № УП347 «О некоторых вопросах отчуждения административных зданий и сооружений» написано: «Административные здания и сооружения, относящиеся к объектам историко-культурного наследия, в которых располагались государственные органы и органы МСУ, требуют привлечения инвестиций, в том числе с рассмотрением вопроса их отчуждения инвесторам в рамках инвестиционных соглашений, заключенных путем прямых переговоров между кабинетом министров и инвесторами».
В пункте 1 этого же указа написано, что «строительство комплекса административных зданий в Бишкеке, предназначенного для размещения министерств и ведомств... будет осуществляться, в том числе за счет привлечения инвестиций...»
И возможно, что уже начавшееся строительство комплекса административных зданий по проспекту Чингиза Айтматова, напротив резиденции «Ынтымак Ордо», вероятно, будет полностью или хотя бы частично выполнят за счет инвестиций, а не республиканского бюджета.
Как показывает сайт «Открытый бюджет», в расходной части управления делами президента на 2025-й в статье «Здания и сооружения» в плане заложено 103,4 миллиона сомов. Если учесть, что планируется возведение 19 зданий по девять этажей, то эта сумма совсем не об этом строительстве.
Кстати...
В Бишкеке нужно построить 18 школ, чтобы снять перегруженность среднеобразовательных учебных учреждений. Об этом на заседании депутатской группы «Мекенчил» сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.
«У нас в городе при мощности 205 тысяч детей, обучаются 230 тысяч. Ежегодно увеличивается количество первоклассников. Если раньше у нас было 18 тысяч учеников первого класса, в последний год набрали почти 25 тысяч», — сказала она.