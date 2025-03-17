Старый Бишкек может стать жертвой новостроя. Каких зданий может лишиться город

«Город молодой, и исторических ценностей в нем мало. На пальцах руки можно сосчитать! Ладно, был бы старым и истории было бы предостаточно. Уничтожают же историю!» — заявил собеседник 24.kg архитектор Советбек Абышев, когда журналист только задал первый вопрос.

Касался он инвентаризации исторических зданий Бишкека, которые на канцелярском языке звучат как «здания, имеющие статус памятника истории и культуры республиканского и местного значений». Мы пытались разобраться, для чего ее проводят и действительно ли некоторые объекты могут лишится охранного статуса? И что их может ждать в этом случае?

Странная оценка исторических зданий

В январе 2025 года 24.kg писало о создании межведомственной комиссии по инвентаризации и оценке административных зданий, отнесенных к объектам историко-культурного наследия, в которых расположены госорганы и органы МСУ. Ее создали распоряжением главы кабинета министров.

Членам комиссии поручили провести инвентаризацию, историческую, научную, художественную и иную культурную оценку административных зданий и сооружений, имеющих статус памятников истории, градостроительства и архитектуры XX века.

Интересно, что из 63 членов комиссии только у 14 профессия как-то связана с архитектурой, историей, музеями и так далее.

Остальные 49 человек — представители государственных органов и местных государственных администраций. Например, как сотрудники МВД или Минэнерго могут дать художественную или историческую оценку тому или иному зданию? Вопрос открытый.

Фото 2GIS. Здание информационного агентства «Кабар»

Хотя в пункте 2.4. «Положения об учете, охране, реставрации и использовании объектов историко-культурного наследия», утвержденного постановлением правительства № 568 от 20 августа 2002-го, прописано: «Для проведения государственной историко-культурной экспертизвы государственные органы охраны памятников привлекают специалистов научно-исследовательских и проектных организаций, обществ охраны памятников истории и культуры и других специализированных организаций».

В итоге комиссия на своем заседании 17 февраля этого года решила поддержать предложение управления делами президента о лишении статуса исторического, научного, культурного и иного памятника пяти зданий в Бишкеке, где располагаются госорганы и органы МСУ и которые входили в список объектов историко-культурного наследия. Или, проще говоря, лишить их охранного свидетельства.

Зданиями, которые могут снести, оказались: по улице Абдумомунова, 207 (бывший Жогорку Кенеш, правительство);

по улице Абдумомунова, 205 (Верховный суд, часть здания в прошлом занимал АУЦА);

по улице Абдрахманова, 175 (офис ИА «Кабар»);

по проспекту Чуй, 106 (ранее здесь располагалось Минэкономики и коммерции);

по улице Фрунзе, 374 (ныне здесь располагается Национальный статистический комитет). Первые три имеют статус республиканского значения, последние два — местного.

По закону памятники лишать статуса нельзя

В Минкультуры пока воздерживаются от комментариев. Там лишь сообщили, что «речь не идет о сносе указанных объектов, а вопрос заключается о внесении изменений в Государственный список памятников истории и культуры».

Фото Sputnik Кыргызстан. Бывшее здание Министерства экономики

Видимо, под словом «изменение» нужно понимать исключение из списка объектов историко-культурного наследия пяти зданий.

Один из членов комиссии ученый-историк Кыяс Молдокасымов (он выступил против лишения статуса перечисленных объектов) полагает, что указанные здания хотят лишить охранного свидетельства с целью дальнейшего предложения их потенциальным инвесторам, которые на месте исторических объектов могут построить что-то новое.

Он отмечает, что перечисленные объекты можно передать частным лицам и без лишения их статуса.

Но, как гласит статья 29 Закона «Об охране и использовании историко-культурного наследия», «...юридические и физические лица получают статус пользователя памятника истории и культуры после заключения письменного договора, в котором, помимо прочего, пользователь принимает на себя все обязательства по охране и использованию памятников, предусмотренные законодательством и настоящим законом». Причем сроком не более пяти лет.

Иными словами, частное лицо может быть только временным пользователем, без права внесения каких-либо конструкторских и иных изменений.

Сколько объектов получат статус «утрачен»?

Вообще, по законодательству КР исключать здания, имеющие статус историко-культурного наследия, запрещено.

Фото из интернета. Здание Верховного суда

То есть здание, имеющее охранное свидетельство, теряет статус, если оно по объективным или субъективным причинам разрушено.

Статья 27 Закона «Об охране и использовании историко-культурного наследия» (№ 91 от 26 июля 1999 года) так и гласит, что «исключение объектов всех категорий учета из списков объектов историко-культурного наследия запрещается. В случае их утраты или разрушения в списки вносится пометка «утрачен».

Порядок и процедура утраты статуса пямятника историко-культурного наследния ни в Законе «Об охране и использовании историко-культурного наследия», ни в «Положении об учете, охране, реставрации и использовании объектов историко-культурного наследия» четко не прописаны.

В любом случае вышеуказанные объекты, возможно, лишат охранного свидетельства и продадут на аукционе.

Откуда деньги на административный городок?

Причина проста. В пункте 2 Указа президента от 6 декабря 2024 года № УП347 «О некоторых вопросах отчуждения административных зданий и сооружений» написано: «Административные здания и сооружения, относящиеся к объектам историко-культурного наследия, в которых располагались государственные органы и органы МСУ, требуют привлечения инвестиций, в том числе с рассмотрением вопроса их отчуждения инвесторам в рамках инвестиционных соглашений, заключенных путем прямых переговоров между кабинетом министров и инвесторами».

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В пункте 1 этого же указа написано, что «строительство комплекса административных зданий в Бишкеке, предназначенного для размещения министерств и ведомств... будет осуществляться, в том числе за счет привлечения инвестиций...»

И возможно, что уже начавшееся строительство комплекса административных зданий по проспекту Чингиза Айтматова, напротив резиденции «Ынтымак Ордо», вероятно, будет полностью или хотя бы частично выполнят за счет инвестиций, а не республиканского бюджета.

Фото 2GIS. Здание Национального статистического комитета

Чтобы удостовериться, предусмотрены ли в бюджете средства на строительство комплекса административных зданий, мы обратились в Министерство финансов с вопросом, заложены ли в республиканский бюджет деньги. В пресс-службе ведомтсва не предоставили информацию, ответив, что по этому вопросу надо обратиться в аппарат главы государства.

Как показывает сайт «Открытый бюджет», в расходной части управления делами президента на 2025-й в статье «Здания и сооружения» в плане заложено 103,4 миллиона сомов. Если учесть, что планируется возведение 19 зданий по девять этажей, то эта сумма совсем не об этом строительстве.