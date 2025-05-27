Бишкеке 27 мая облачно. Температура воздуха днем ожидается +24 градуса.

Отключения света, воды и газа

8.00-13.00 — отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Торфяной, Древесной, Челюскина, Торекула Айтматова, Осмонкула, Кантемировской, Пархоменко, Каширской, Курманджан Датки, улица Суворова, 2-5, 10, отрезки улиц Усенбаева, Суюмбаева, Мечникова, Керимова, Ибраимова, Куренкеева, Кирпичной, Табачной, Окрайной, переулки Кирпичный, Жданова, Тогучинский, Коганский, Курский, Фонтанный, Двинский;

9.00-12.00 — село Степное (улицы Лермонтова, Дорожная, Кавказская);

9.00-13.00 — улица Абдрахманова, 214, переулок Багратиона, улицы Кутузова, Багратиона, Республиканская, Варшавская, Минская, Баялинова;

9.00-17.00 — отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспектов Чуй, Жибек Жолу, улица Лесхозная, микрорайон «Достук», 9, жилмассив «Тендик» (улицы Тендик, 1-1в, 4), жилгородок «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Дубосековская, Баркаунская, Сары-Челекская, Нурекская, Кара-Жыгач, Бухарская, Менделеева, Актерекская, Набережная, Ичке-Суу, Гончарная, переулки Боомский, Аксайский, Бешкунгейский), отрезки улиц Ынтымак, Биримдик, Манаса, Северной;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 35, улицы Полевая, Широкая, Мира, 80, Таш-Кумырская, 6, 8, улица Киевская, 133;

10.00-17.00 — село Озерное (улицы Заводская, Шоссейная);

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Актан, Щербет, Чортекова, Жайыла Баатыра), улицы Лумумбы, Брянская, Альпийская, Азовская, Республиканская, Багратиона, Энтузиастов, Рижская, переулок Сахалинский, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Алмамбет, Чубак, Ырчы-Уул, Каныкей, Ак-Талаа, Нооруз, Полевая, Эр-Табылды, Ак-Балта, Анар, Ак-Сай, Анарбекова, Арашан, Кошой, Сыргак, Канчоро, Чыйырды).

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

10.00-22.00 — холодной воды не будет в районе, ограниченном улицами Ахунбаева, Тыналиева, Курчатова, Минжилкиева. Подробнее

У кого намечается той

Эрлис Тердикбаев

Родился 27 мая 1969 года. Заместитель министра обороны КР. Илияз Ташкулов Родился 27 мая 1979 года. Глава государственной администрации Сокулукского района. Жылдызбек Абдраимов Родился 27 мая 1982 года. Вице-спикер Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День библиотек Кыргызской Республики

Фото из интернета. Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова

Впервые свой профессиональный праздник в 2009 году отметили более 2,5 тысячи библиотечных работников, из них 88 процентов — женщины.

Эта дата приурочена ко дню открытия 27 мая 1902-го в Кыргызстане первой общедоступной библиотеки.

Сегодня в республике работают более тысячи библиотек, услугами которых в КР ежегодно пользуются свыше 1 миллиона читателей. Библиотечный фонд страны составляет свыше 19 миллионов библиотечных единиц, из них 79 процентов — на русском, 19 процентов — на кыргызском, 2 процента — на других языках.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Аман Мамытов

Фото из интернета. Аман Мамытов

Родился 27 мая 1927-го в Бостери. После окончания института устроился на работу в АН Киргизской ССР, где с 1949 по 1954 год был научным сотрудником. С 1954 по 1964 год заведовал отделом почвоведения там же.

В 1964-м избран директором кыргызского филиала Среднеазиатского НИИ почвоведения. В 1966 году — директором Киргизского НИИ почвоведения.

Основные научные работы посвящены вопросам генезиса, географии, классификации, картографии, агрохимии почв и земельного кадастра. Один из основателей нового научного направления — горного почвообразования.

Скончался в 1999-м.

Куда сходить

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